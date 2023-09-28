港樓價連4跌 料全年升幅蒸發 全年租金估升1成

香港8月住宅售價指數連續第4個月下跌，累計跌幅逾4%，但租金第三季大升4%。(中新社)

香港 差餉物業估價署（差估署）昨日公布8月私人住宅售價指數為339.2點，跌幅擴大至1.4%，連跌4個月、累跌逾4%，創7個月低位，分析相信今年的升幅將會完全蒸發。對比樓價連跌，租金 反升，8月租金指數報185.4點，月升1.4%，創43個月新高。

綜合港媒報導，香港樓價跌勢加快，不同面積的單位，上月樓價全面向下，最大的一類豪宅按月跌逾2%、表現最差，不過成交不足20宗。中小型單位當中，就以一般是兩、三房的一類表現較差，按月跌逾1.4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮：「主要的原因包括當時新盤以震撼價推出，令二手市場業主，放售時也要相應再降得更低。9月份的情況也沒改變，因為息口憂慮仍存在、新盤仍以低價促銷。」

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，按息趨升、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。由於市場欠缺任何利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力很大，預計下半年樓價將跌5%。

租金指數方面，陳海潮指，今年首8個月累升5.64%，料9月有力再升1.5%，帶動第三季單季大升4%；至於在目前多了「轉買為租」及專才來港大量住屋需求帶動下，第四季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。

報導指出，高息環境持續，經濟前景又不明朗，下半年以來香港樓市價量都持續回軟，發展商紛紛劈價甚至要蝕本賣樓，9月份以來新盤只售出約256伙，為今年單月新低，樓價亦跌勢持續，商界要求政府為樓市「減辣」聲音漸增。

財政司長陳茂波昨日終於轉口風指出，樓市現況與引入辣招時不同，並稱政府會密切注視樓市發展，疑似「放風」進一步減辣。地產界指香港樓價的跌勢已成，與2021年歷史高位相比更累跌約16.7%，個別屋苑成交呎價跌幅更遠高於大市，出現「跌過龍」情況，擔心情況持續會引致銀主盤及負資產激增。

立法會議員及地建會秘書長龍漢標稱，從速「撤辣」有必要，近月的樓市表現更令愈來愈多市民、政黨、學者乃至國際貨幣 基金組織，均認同辣招已經窒礙香港經濟發展，拖慢股市樓市復甦。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，各界要求「撤辣」的聲音存在已久，政府如最終願意「撤辣」，對沉寂已久的香港樓市而言絕對是強心針。