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涉港珠澳橋塌2死 法工程師通緝6年入境港被捕

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

6年前港珠澳大橋臨時工作台倒塌釀成2死3傷，事後39歲法籍工程師Brouillet Remi Pierre離開香港。警方調查後認為他有嚴重疏忽，以「誤殺罪」通緝他。工程師前日於機場入境時被拘控，案件今日在沙田裁判法院提堂。

綜合明報、香港01報導，2017年3月29日，港珠澳大橋一個吊於橋底、離海面約3米的工作台，拆卸期間疑因俗稱「飛機帶」的帆布帶斷開，3名工人連人帶台沉入海，其中兩人身亡，分別為尼泊爾籍及奈及利亞籍；橋面另有兩名工人遭折斷的飛機帶擊傷。

22歲尼泊爾裔男子Gurung Anel當日證實死亡，41歲奈及利亞籍男工人Onwuka Okomba Onwuka Uka墜海後28小時被尋回屍體。另外3名當時介乎20至49歲的男工人分別頭部、背部、腳部受傷及骨折，一度情况嚴重。

警方表示，2017年案發後，新界南總區重案組展開多方面深入調查及參考其後發布的相關調查報告，相信意外成因與該名承建商聘請的工程師，於施工期間嚴重疏忽有關，而他在事發後已離開香港。經徵詢法律意見後，警方以涉嫌「誤殺」通緝該名男子。

翻查資料，法庭將至少5間公司及2名職員定罪，判罰款共73.4萬元(港幣，下同，約9.4萬美元)。被定罪的包括香港寶嘉建築有限公司、中國港灣工程有限責任公司、威勝利香港有限公司，該3間總承建商承認共27張傳票，分別罰款13.6萬至26.4萬元。

至於雇用工人的棚架分判商WSS Engineering Systems Limited、供應工人的聯合建築及人力資源有限公司被裁定沒積極確保僱員的安全，亦沒為工人做安全培訓，各罰款3萬元。另外，一名地盤經理及一名地盤管工被勞工處檢控違反《工廠及工業經營條例》，各罰3萬元。

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