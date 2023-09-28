THE世界大學排名 港大跌至35 城大升至82

英國「泰晤士高等教育」世界大學排名出爐，港大排名第35，比去年跌4名。(中通社)

英國「泰晤士高等教育 」（Times Higher Education，THE）公布最新的世界大學排名，香港 有5所大學打入全球百大，不過4校名次均下跌，其中香港大學排第35，是全港最高，也是唯一擠進前50名的本地大學；THE分析，疫情 期間香港出入境受限制，令師生比例、國際合作論文指標下跌，因此拖累港院校排名。

香港01報導，THE今年增加五個新的計算指標，包括研究實力、卓越度、影響力、項目專利及出國留學機會，評選結果英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一；港大排名35位是全港最高，但比去年下跌4位，被清華、北京大學、新加坡國立大學等校所拋離。

報導指出，本次排名涵蓋全球1900多所院校，香港有5所大學排全球首100位內，不過，4所大學名次均下跌，中文大學及理工大學均跌幅最多，各跌8位，分別排第53和87位，科技大學排名下跌6位至64位，只有城大反升17位，排第82位。

THE表示，香港四所院校排名下跌，肇因於教學聲譽、師生比例及國際合作論文指標下滑，其中教學聲譽下滑是降級主因；而師生比例、國際合作論文指標分數下跌，則料因為疫情期間香港出入境受限導致。

雖然排名下跌，但THE指香港仍在不少指標排名領先全球，包括研究質素、影響力和國際化程度，登記知識產權和專利的表現亦有躍進；在五大評分範疇的表現亦是領先全球。

港大稱，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾畫的願景藍圖，將更進一步提升港大在國際所的聲譽。

中大稱，「研究質素」和「行業」兩個範疇較去年顯著上升，「研究質素」獲得97.6分，「行業」獲得95.9分，成績理想。

科大表示，大學排名是評估大學表現的其中一項參考因素，科大的教授及學生多年來屢獲殊榮，並與全球頂尖的公共和私營機構有多項合作，顯示了科大教研實力。

城大則表示，在排名的多項指標中均有所進步，包括「產業」、「國際展望」和「硏究質量」均有所進步，前兩項分別位列全球第一和第二。