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杭州亞運 港男七欖2連霸 何詩蓓港隊獎牌王

香港新聞組╱香港27日電
杭州亞運會男子七人欖球26日決賽，香港隊蟬聯冠軍。(中通社)
杭州亞運會男子七人欖球26日決賽，香港隊蟬聯冠軍。(中通社)

香港隊昨於杭州亞運延續強勢，先憑男子七人欖球隊蟬聯冠軍，再由泳將何詩蓓於女子100米自由泳封后，單日增添2金3銅，累計5金4銀10銅，獎牌榜排第5，僅次於中日韓及烏茲別克；而何詩蓓單屆摘2金2銅4面獎牌，已超越李慧詩，成為港隊在亞運的單屆獎牌王。

明報報導，衛冕的香港男子七人欖球，昨早先於4強鬥宿敵日本隊，上演過去兩屆亞運決賽翻版。決賽時，港隊由杜靴迪達陣偷襲得手，韋兆新再射入附加罰球，拉開優勢至14：0。儘管韋兆新領黃牌一度6人應戰，並被對手達陣及射入附加罰球追近，但港隊仍以14：7守住勝利，實現亞運二連霸。

完成衛冕後，港隊將為11月的巴黎奧運資格賽努力。姚錦成稱東京奧運資格賽失利仍為心中一根刺，「打奧運是我從小夢想，我會再跟教練商量，看能否續為夢想而戰」。

除了男欖揚威，女子七欖港隊亦爭氣，以7：5摘下銅牌締隊史。賽後隊長高香慧稱這面銅牌是完美復仇，「我們上屆8強不敵泰國，最終只得第5，這次勝利對我們來說意義重大」。

游泳方面，女飛魚何詩蓓昨接戰強項之一的女子100米自由泳，決賽以52.17秒刷新個人保持的亞洲紀錄（52.27秒）再摘金而回。包辦100米及200米自由泳金牌，加上4x100米接力銅牌及50米蛙泳銅牌，至今已經累積2金2銅。何詩蓓單屆摘得4面獎牌，超越李慧詩在18雅加達亞運2金1銀的佳績，成為港隊在亞運的單屆獎牌王。

賽後何詩蓓表示：「很開心能打破個人最佳時間（PB），因差不多兩年未能突破。」並感激雙親一直支持她追夢。

至於初戰亞運的港隊17歲小將張心悅，於女子200米背泳決賽游出2分12.44秒，以第5位完成。而關鵬伙拍黃培燊、伍棹然、卓銘浩昨於男子4×100米混合泳先於初賽以3分42.40秒破香港紀錄出線，後於決賽游出3分42.99秒位列第6。

泳將何詩蓓26日於女子100米自由泳再封后，已摘2金2銅，成為港隊本屆的獎牌王。...
泳將何詩蓓26日於女子100米自由泳再封后，已摘2金2銅，成為港隊本屆的獎牌王。(中新社)

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