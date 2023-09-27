凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具
香港故宮文化博物館特別展覽「凝視三星堆─四川考古新發現」今日開展，一直展到明年1月8日，展出120件距今2600年至4500年的青銅器、玉器、金器等文物，包括全球最大的青銅面具、以及2021年才出土的金面罩；預計十一長假將吸引大批遊客前往參觀。
綜合港媒報導，本次展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館聯合主辦，展出文物當中的23件為國家一級文物、55件為2020至2022年間出土三星堆遺址的最新發現文物，大部分更是首次在四川省外，亦首次在香港展出。
報導指出，展覽分為四個單元，分別為「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」、「三星堆的來龍去脈」等。
在「穿越之眼」展中，可近距離欣賞目前全球最大的青銅面具，預計是公元前1300年的歷史文物，重約65.5公斤；其臉、眼、耳等各部分均分開鑄造，再鑄接成型。面具的額和兩側穿孔，用以固定在祭祀場所，出土時右眼處有絲綢物料殘留，為其用法以及功能提供進一步研究線索。
此外，展覽亦有2021年才出土的人頭像，例如凸目、斜直眉、闊口的頭像。它們的大小接近真人，形象各有不同。根據髮型和五官特徵，這些頭像大致分為兩大類：大部分是平頂、編髮、直鼻；小部分為圓頂、笄髮（梳髮髫）、圓鼻，或代表三星堆人的不同族群：一些人頭像可能是木雕像的一品分，用於特定的典禮或儀式。
除了實體文物外，本次還有以沉浸式多媒體科技展示復修完成的一號青銅神樹，以3D立體全像投影重現神樹上花朵、果實、掛飾金箔等細節。
據報導，三星堆文物在四川當地展覽時十分受歡迎，可謂一票難求。在昨日的開幕儀式上，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，為迎接即將到來的十一黃金周，呼籲民眾提前在網上購票。
四川省文物局局長王毅表示：「這是三星堆新發現的出土珍貴文物首次大規模出站，亦是川港慶祝十一的隆重獻禮。期待香港市民、海內外遊客能夠走進香港故宮，了解燦爛輝煌的古蜀文明。」
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