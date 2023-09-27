凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具

香港故宮「凝視三星堆─四川考古新發現」展覽，今年9月27日至明年1月8日舉行，有多件國家一級文物與三星堆遺址最新發掘的重要文物首次在港展出，將觀眾帶回三千年前，探尋三星堆燦爛的古代文明。（中通社）

香港 故宮文化博物館 特別展覽「凝視三星 堆─四川考古新發現」今日開展，一直展到明年1月8日，展出120件距今2600年至4500年的青銅器、玉器、金器等文物，包括全球最大的青銅面具、以及2021年才出土的金面罩；預計十一長假將吸引大批遊客前往參觀。

綜合港媒報導，本次展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館聯合主辦，展出文物當中的23件為國家一級文物、55件為2020至2022年間出土三星堆遺址的最新發現文物，大部分更是首次在四川省外，亦首次在香港展出。

報導指出，展覽分為四個單元，分別為「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」、「三星堆的來龍去脈」等。

在「穿越之眼」展中，可近距離欣賞目前全球最大的青銅面具，預計是公元前1300年的歷史文物，重約65.5公斤；其臉、眼、耳等各部分均分開鑄造，再鑄接成型。面具的額和兩側穿孔，用以固定在祭祀場所，出土時右眼處有絲綢物料殘留，為其用法以及功能提供進一步研究線索。

此外，展覽亦有2021年才出土的人頭像，例如凸目、斜直眉、闊口的頭像。它們的大小接近真人，形象各有不同。根據髮型和五官特徵，這些頭像大致分為兩大類：大部分是平頂、編髮、直鼻；小部分為圓頂、笄髮（梳髮髫）、圓鼻，或代表三星堆人的不同族群：一些人頭像可能是木雕像的一品分，用於特定的典禮或儀式。

香港故宮「凝視三星堆─四川考古新發現」展覽，展出代表性文物之一的「戴金面罩人頭像」(右)。(中新社)

除了實體文物外，本次還有以沉浸式多媒體科技展示復修完成的一號青銅神樹，以3D立體全像投影重現神樹上花朵、果實、掛飾金箔等細節。

據報導，三星堆文物在四川當地展覽時十分受歡迎，可謂一票難求。在昨日的開幕儀式上，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，為迎接即將到來的十一黃金周，呼籲民眾提前在網上購票。