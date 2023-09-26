廣汕高鐵開通省時一半 加速粵東融入粵港澳大灣區

香港示意圖。(圖：shutterstock)

廣州搭火車到汕尾今天起將省時一半。廣（廣州）汕（汕尾）高鐵於26日正式開通運營，汕尾站至廣州東站的高鐵列車最短運行時間由之前的140分鐘壓縮至73分鐘，到深圳北站最快也僅需70分鐘，汕尾融入廣深地區「一小時」交通圈。汕汕高鐵汕尾至汕頭南段擬今年底建成，屆時廣州至汕頭時間也將減至1.5小時左右，進一步加速粵東地區融入粵港澳大灣區 。

文匯報報導，廣汕高鐵最高時速按350公里運營，智能復興號動車組將驚豔亮相；在開通初期，單日最高開行動車組列車58列。中國鐵路12306官網顯示，廣汕高鐵開通的26日當天，由廣州東站開出的首趟高鐵列車為G9726次，列車早上8時30分開出，不停站9時43分直達汕尾，意味著從廣州市中心到汕尾最快僅需1小時13分鐘，比目前廣州經廈深鐵路到汕尾時間差不多縮短了50%。

至於票價方面，9月26日首趟車廣州東站到汕尾二等票162元（人民幣，下同，約22.1美元），一等票247元，商務座541元。

廣鐵表示，作為廣東省重點工程，廣汕高鐵西起廣州新塘站，途經廣州、惠州、深汕合作區、汕尾四個市區，東至汕尾站。該線路全長200公里。沿線共設新塘站、增城站、羅浮山站、博羅站、惠州南站、惠東站、深汕站和汕尾站八座車站。

其中，位於廣州增城區的新塘站通過聯絡線與廣州東站相連，實現從廣州市中心僅需一個小時左右便直達汕尾；而汕汕高鐵汕尾至汕頭南段計畫於今年底建成後，屆時廣州東站至汕頭時間也由目前最快3.5小時縮短至1.5小時左右。廣汕、汕汕高鐵將成為潮汕地區融入粵港澳大灣區的快速客運通道。