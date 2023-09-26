亞洲首間 香港城大獸醫課獲英澳認可 下月迎11港產獸醫

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 將迎來首批本地培訓獸醫。香港城市大學昨公布，該校提供的6年制獸醫學 學士課程，獲英國皇家獸醫學院，以及澳洲 和紐西蘭的澳紐獸醫管理局理事會兩個獸醫監管機構的認證，為現時亞洲區內唯一同時獲得這兩家獸醫教育監管機構認證的課程。相關獸醫學學士學位學生，下月畢業便可向香港獸醫管理局申請註冊，屆時香港將會增加11名註冊獸醫。

大公報報導，有應屆畢業生表示，希望獲得註冊後，由治療貓狗做起，繼而醫治魚類，希望為漁民解決魚類的問題。

城大校董會主席黃嘉純表示，雙重國際認證確保學生為達至全球標準做好準備，亦可促進香港成為動物醫學卓越中心。他指出，以往在香港註冊的獸醫均來自香港以外地方，希望日後有更多有關獸醫的課程，例如開辦獸醫碩士，甚至博士課程。該校校長梅彥昌亦稱，認證有助學校吸引學生和教學人員赴港升學及進行科研，新訓練的獸醫在各地亦獲得認可資格。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs則指，課程獲認證後可為畢業生提供更多就業機會，亦為城大吸引人才。她又說學院要在首屆學生完成學業後，才能啟動認證程序，並強調已及早遞交申請，讓畢業生獲認證和在港註冊。

香港獸醫管理局主席程伯中表示，城大的獸醫學學士課程獲得認證後，香港獸醫管理局將把城大的獸醫學學士課程納入認可獸醫資格，畢業生能在香港註冊成為獸醫。程伯中又指，獸醫管理局即將開始處理城大「獸醫學」學士課程的註冊申請，預計最快於下月收到結果。

城大是目前香港唯一一間開辦6年制獸醫學士課程的院校，11名首屆畢業生將於下月舉行畢業典禮。

此外，教資會自2019/2020學年起為有關課程提供經常資助，每年公帑資助收生學額為30名本地學生。按港府在2022至2025年規畫工作中的安排，隨著獸醫學學士課程成功獲得兩個國際機構的認證地位，教資會將增加對獸醫學學士課程撥款約五成。