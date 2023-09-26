亞洲首間 香港城大獸醫課獲英澳認可 下月迎11港產獸醫
香港將迎來首批本地培訓獸醫。香港城市大學昨公布，該校提供的6年制獸醫學學士課程，獲英國皇家獸醫學院，以及澳洲和紐西蘭的澳紐獸醫管理局理事會兩個獸醫監管機構的認證，為現時亞洲區內唯一同時獲得這兩家獸醫教育監管機構認證的課程。相關獸醫學學士學位學生，下月畢業便可向香港獸醫管理局申請註冊，屆時香港將會增加11名註冊獸醫。
大公報報導，有應屆畢業生表示，希望獲得註冊後，由治療貓狗做起，繼而醫治魚類，希望為漁民解決魚類的問題。
城大校董會主席黃嘉純表示，雙重國際認證確保學生為達至全球標準做好準備，亦可促進香港成為動物醫學卓越中心。他指出，以往在香港註冊的獸醫均來自香港以外地方，希望日後有更多有關獸醫的課程，例如開辦獸醫碩士，甚至博士課程。該校校長梅彥昌亦稱，認證有助學校吸引學生和教學人員赴港升學及進行科研，新訓練的獸醫在各地亦獲得認可資格。
城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs則指，課程獲認證後可為畢業生提供更多就業機會，亦為城大吸引人才。她又說學院要在首屆學生完成學業後，才能啟動認證程序，並強調已及早遞交申請，讓畢業生獲認證和在港註冊。
香港獸醫管理局主席程伯中表示，城大的獸醫學學士課程獲得認證後，香港獸醫管理局將把城大的獸醫學學士課程納入認可獸醫資格，畢業生能在香港註冊成為獸醫。程伯中又指，獸醫管理局即將開始處理城大「獸醫學」學士課程的註冊申請，預計最快於下月收到結果。
城大是目前香港唯一一間開辦6年制獸醫學士課程的院校，11名首屆畢業生將於下月舉行畢業典禮。
此外，教資會自2019/2020學年起為有關課程提供經常資助，每年公帑資助收生學額為30名本地學生。按港府在2022至2025年規畫工作中的安排，隨著獸醫學學士課程成功獲得兩個國際機構的認證地位，教資會將增加對獸醫學學士課程撥款約五成。
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