港泳隊雙何連奪金銀創歷史 何詩蓓破亞運紀錄封后

杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新社）

中國香港 泳隊「何」氏雙星昨日合力摘下一金一銀，翻開香港泳壇新一頁，在亞運賽場先有何甄陶於男子50米自由泳締造驚喜勇奪銀牌，亦是25年來港隊首面男子游泳亞運獎牌，至於「美人魚」何詩蓓於女子200米自由泳，更是以破亞運紀錄的無敵姿態奪得港隊史上首面游泳金牌，已獲得1金2銅的她準備繼續杭州亞運 的「掃牌」之旅。

大公、文匯報報導，雖然男子50米自由泳並非何甄陶主項，不過他在今屆亞運卻游出驚喜，先於初賽造出22秒07的時間、以總排名第二晉身決賽，到了決賽排在第5線的他與對手爭持激烈，最終何甄陶以21秒87奪銀，而金牌則由韓國泳手池裕燦奪得，雙方差距只是0.15秒。

杭州亞運男子50米自由泳決賽，香港選手何甄陶以21秒87獲得亞軍。 （中新社）

何甄陶笑稱能夠奪得獎牌全賴上天眷顧。21年的游泳生涯終於取得一個重要里程碑，他表示：「接下來要回到美國繼續攻讀我的博士學位，希望下年能畢業。賽前我沒想過拿牌，只是拚盡全力做好每個細節，亞運是我今年最後一個國際賽，很開心能畫上完美句號，亦為下年出戰巴黎奧運 增強信心。」

至於何詩蓓於女子200米自由泳初賽留力先游出2分0.75秒、總排名第五輕鬆晉身決賽，到決賽這位奧運銀牌得主發揮真正實力，前50米已確立領先優勢，最終以新亞運紀錄時間1分54秒12勇奪金牌，亦是港隊史上首面游泳金牌。

杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新社）

兩日合共取得1金2銅，何詩蓓表示祕訣就是保持心態平穩。近年獲獎無數的她表示每面獎牌都對自己有特別意義，不能互相比較：「參加比賽並不是只為了獎牌，最重要是游出令自己滿意的表現。」

此外，同日另一焦點，則是以衛冕身分亮相的馬術盛裝舞步騎手蕭穎瑩（Jacqueline），她將會率隊在團體賽爭標，亦在個人賽資格賽爭取出線。再加上深得本港市民支持的「神奇小子」曹星如亦會登場，而參賽資格失而復得的男籃港隊，則會首度披甲火併中國台北。