黎智英坐牢滿千日 國際人權組織籲英首相營救

美聯社拍下壹傳媒創辦人黎智英（中）7月28日在香港赤柱監獄中的畫面，並指他單獨囚禁，每天只有50分鐘時間戶外活動。（美聯社）

蘋果日報創辦人黎智英 26日在香港 坐牢滿1000日，「保護記者委員會」與其他海外新聞自由和人權組織25日致信英國首相蘇納克（Rishi Sunak），要求進一步採取行動讓黎這位英國公民獲釋。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）8月30日訪問北京時，曾與中國國家副主席韓正及中國外長王毅會談，期間再度就黎智英案提出關切。

這份公開信指出，他們認可柯維立的做法，並認為考量到黎智英已經75歲以及其健康情況，蘇納克有必要再進一步採取行動跟進。

蘋果日報創辦人黎智英(右二)。(中通社資料照片)

這份公開信不只呼籲英國政府要支持黎智英，還要支持香港人民，包括採取更多的行動及對港府公開聲明，要求釋放所有因為正常履職卻被關押的香港記者。

這份公開信連署者包括：國際特赦組織、促進公民參與組織（CIVICUS）、香港自由委員會基金會（CFHK）、保護記者委員會（CPJ）、英國筆會（English PEN）、自由之家（Freedom House）等11個民間團體。

美聯社在7月28日及8月4日曾從赤柱監獄 外拍攝到黎智英在監獄內的情況，他在監獄內被單獨囚禁，每天只有50分鐘時間戶外活動。

黎智英已因遊行集會及蘋果日報大樓租契案一共被判監7年5個月，目前身陷囹圄，還要面對3項違反港區國安法的控罪，最高刑罰為終身監禁。黎的兒子曾說，擔憂75歲的父親會死在獄中。