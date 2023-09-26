十一黃金周香港1750食肆7折 戲院半價 料湧3萬內地團客

臨近中秋節，香港炮台山東岸公園內點亮彩燈，設巨型「月亮」迎接佳節。（中新社）

十一假期將至，香港 飲食業在十一當日將推出七折優惠或特別優惠價，包括大型連鎖快餐店和飲食集團共約1750間食肆參與。行會成員、立法會飲食界議員張宇人聯同參與的飲食業界代表，昨公布優惠細節，多間港式茶餐廳如太興、敏華等當日提供堂食享七折優惠；美心、稻香、富臨、大家樂也推出七折套餐，部分食肆更將優惠橫跨整個10月。

大公、文匯報報導，香港戲院商會聯同會員主辦、創意香港及電影發展基金資助全港64間戲院，將於國慶日當天推出全日「半價睇好戲」優惠。戲票將於27日正午陸續於各大戲院票房和網上售票網頁公開發售。

張宇人昨表示，為響應港府推出「夜繽紛」系列活動，有大型連鎖快餐店於晚市時段推出特定優惠菜式，希望鼓勵市民在長假期留港消費。美心集團全港近300店鋪推十一優惠，兩大王牌「去骨海南雞飯」系列套餐和「酸菜湯米線」系列，在10月1日當日午市和晚市提供七折優惠。

蘭桂坊集團亦宣布，旗下多間餐廳酒吧將推出晚市精選菜單七折，部分尊貴餐單亦有晚市七折優惠。

張宇人表示，大部分有堂食的食肆均推出晚市優惠，當中約一半食肆即800多間餐廳，優惠更延續至10月2日，有些優惠更維持整個10月。

香港堅尼地城海濱長廊布置起傳統燈籠及逾百隻兔子造型的燈籠迎接中秋節，吸引大批市民及遊客拍照留念。（中新社）

另據明報報導，旅遊業監管局表示，業界預計十一黃金周合共有約720個內地入境旅行團訪港，涉及約3萬入境旅客人次，當中分別約七成旅行團會使用香園圍口岸入境和使用港珠澳大橋口岸出境。

旅監局又指，今年十一黃金周預計與過去情況相似，非常大部分人以「個人遊」模式訪港，故並非內地入境旅行團到港旅遊的高峰期，但估計黃金周假期前後的平均入境旅行團團數，會較平常周末有所增加，並提及過去兩個周末平均每日的內地入境旅行團約250，是過去3個月周末的近兩倍。