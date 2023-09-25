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杭州亞運／香港「女飛魚」何詩蓓200米自由泳奪金 破亞運紀錄

中通社／杭州25日電
杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新社）
杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新社）

北京時間25日晚，香港「女飛魚」何詩蓓奪得亞運女子200米自由泳金牌，同時打破亞運紀錄；這也是港隊歷史上首面亞運游泳金牌。

何詩蓓在女子200米自由泳決賽中，游出1分54秒12的好成績，成功奪金，並打破亞運紀錄。國家隊選手李冰潔、柳雅欣分別獲得銀牌和銅牌。

現場所見，何詩蓓全程領先，初段已領先其他對手一個身位，頭50米、100米和150米亦保持首名觸池。 

何詩蓓賽後接受採訪表示，這是自己第一次拿亞運獎牌個人項目，又是金牌，因此很特別。每個獎牌意義都不同，不會同其他比賽的獎牌做比較。儘管比賽不是為了獎牌，但明白結果對整個隊伍的意義都很重大。今次賽事時間很長，最重要是保持心情，不要太過興奮或者低落。

何詩蓓曾在東京奧運100米和200米自由泳賽事中奪得銀牌，今次再參加亞運200米自由泳賽事，備受矚目。

在24日舉行的女子50米蛙泳決賽中，她以30秒36刷新自己保持的香港紀錄完成賽事，為港隊增添一面銅牌。

香港代表團團長霍啟剛到現場觀戰。他表示，何詩蓓由初賽到決賽的表現皆無懈可擊，實力超卓，展現了精湛技術，最終以破亞運成績奪得金牌，祝願她在其他賽事再創佳績。

杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍並創造新的...
杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍並創造新的亞運紀錄。 （中新社）
杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新...
杭州亞運女子200米自由泳決賽，香港選手何詩蓓以1分54秒12獲得冠軍。 （中新社）

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