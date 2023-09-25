澳門酒店中秋、十一8天黃金周預訂爆滿 房價重返高位

香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地中秋節、「十一」假期的8天超級黃金周將至，澳門 酒店再次出現一房難求景象，當地主要賭場酒店幾乎全線爆滿，業界人士普遍預期會有逾九成入住率，估計在黃金周帶動之下，賭收有望達全年最高水平。

明報報導，截至7月底統計暨普查局數據顯示，全澳門的酒店房間數目達4.3萬間，較去年9、10月時的3.7萬間多出5000間。隨著疫情 後，更多訪客訪澳，主要賭場酒店官網顯示，在今檔中秋十一黃金檔期下，美高梅中國全線及銀河娛樂旗下澳門銀河、星際甚至新增的澳門萊佛士等共5間酒店，8天假期均全線預訂爆滿。

據報導，金沙中國一系及其他酒店，普遍在9月30日至10月2日期間，出現預訂爆滿情况，當中有別於2019年有房間空置，旗下威尼斯人今年則無房應市。

報導稱，至於酒店房價 普遍重返高位。以有房供應的十六浦索菲特為例，該酒店的城市景觀高級客房在今年10月1日房價叫價達2700元（澳門幣，下同，約335.7美元），雖然未必及得上五一檔期5月1日正日叫價的3060元，但是已經超越了2019年10月1日的2024元水平。近年新開的澳門博彩上葡京，以大床豪華客房的房價計，更創開業以來最高位，在10月1日叫價高達5039.2元。

報導引述博彩業界人士指出，恐今年大環境不就，當地賭場恐「旺丁不旺財」。經營十六浦索菲特的實德環球副主席馬浩文則表示，料中秋十一檔期酒店入住率會超過九成甚至近乎爆滿，房價會逾2000元。馬浩文更預料今個月賭收會達到今年最高水平。但是現時賭枱注碼只約恢復至2019年疫情前的85%，平均賭客注碼則較2019年低。

業界原先預期貴賓博彩只及疫情前的10%，但是近期已回復至29%至30%，並超過預期。馬浩文說：「在政府將全年賭收調高至1700億澳門元後，他料在十一檔期的高收入支持下，澳門今年全年賭收再升至近1900億至2100億澳門元」。

報導，澳門旅遊業議會理事長胡景光稱：「（當地訪客量）有望打破8月份的紀錄14萬人水平，料酒店入住率達九成」。