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香港機場重奪亞洲最佳 連續第2年獲中國最佳機場

香港新聞組／香港25日電
第30屆世界旅遊獎，香港國際機場獲投選為2023亞洲最佳機場及中國最佳機場。（中通社）
第30屆世界旅遊獎，香港國際機場獲投選為2023亞洲最佳機場及中國最佳機場。（中通社）

香港疫後全面復常，航空交通量亦持續增長。香港國際機場上月錄得客運量399.6萬人次，日均客運量約13萬人次，已回復至疫情前約66%水平；近日更在第30屆「世界旅遊獎」中，獲得全球旅遊業專家及旅客投選為「2023亞洲最佳機場」及「2023中國最佳機場」。機場管理局昨表示，對香港國際機場獲業界認可而感到鼓舞。

文匯報報導，「世界旅遊獎」旨在讚揚在旅遊及酒店業等各主要領域的卓越表現，乃是獲全球公認為業界的傑出殊榮，而所有得獎者由世界各地的旅遊業專家及旅客選出。香港國際機場今次已是連續第二年獲選為「中國最佳機場」，另外先後於2020年以及2021年獲選為「亞洲最佳機場」。

香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，很榮幸香港國際機場本年度同時獲得這兩項殊榮，「我們於機場推出多項新設施、服務及科技，讓旅客享有嶄新機場體驗，我們的努力得到來自全球各地旅客及業界專家投票認可及嘉許，實在令人鼓舞。」

另外，香港全面復常，航空交通運力亦逐漸恢復，機管局指出上月香港國際機場的客運量達399.6萬人次，較7月時再上升5%，較去年同期受疫情影響下低基數的48萬人次，更高出7.3倍。而每日平均客運量已增至約13萬人次，回復至疫情前水平約66%。

上月飛機起降量則達2萬5055架次，按月增加4.3%，與去年同期比較則增加了1.2倍，當中1萬8410架次為客機，較去年同期的5088架次上升了2.6倍，當中以往來東南亞、中國內地以及日本的客運量及飛機起降量，錄得最明顯的升幅。

以今年首8個月計算，香港國際機場的客運量較去年同期的低基數，高出超過13倍至2440萬人次；飛機起降量則按年躍升97.4%至16萬7895架次，但貨運量仍按年輕微減少2.6%，至超過270萬公噸。

另據明報報導，港府上月底宣布退出介入啟德郵輪碼頭交通安排，昨碼頭有兩郵輪停泊，包括昨由香港出發往海南三亞的「名勝世界壹號」，國際郵輪公司在疫後首次恢復前往內地的航程。文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，今年已有18家郵輪公司赴港，明年將增至24家，下月香港會主辦亞太郵輪大會，冀進一步推動郵輪業恢復。

香港 郵輪 疫情

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