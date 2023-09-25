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杭州亞運50蛙、100自接力 何詩蓓摘雙銅

香港新聞組／香港25日電
杭州亞運會24日女子50米蛙泳決賽，香港選手何詩蓓（左）奪銅。（中新社）
杭州亞運會24日女子50米蛙泳決賽，香港選手何詩蓓（左）奪銅。（中新社）

杭州亞運進行得如火如荼，今屆賽事合共參加4個個人項目和多個接力項目的港隊「美人魚」何詩蓓，昨日已先後在50米蛙泳和女子4×100米自由泳接力奪銅。其中，50米蛙泳項目雖然並非何詩蓓的強項，但決賽安排於晚上8時32分的黃金時段上演，亦吸引不少香港市民到商場觀看直播，齊齊集氣送上支持。

文匯報報導，港隊精英期望延續昨日勇態，今日繼續衝擊獎牌，其中被視為獎牌希望的何詩蓓會出戰其主項之一的200米自由泳，太極好手許得恩則將在太極拳太極劍全能項目全力爭牌。

昨日參與非主項女子50米蛙泳比賽的何詩蓓，初賽仍游出破香港紀錄的30秒46以總成績第二進入決賽。即晚的決賽，以第二名晉身決賽的她同樣表現出色，雖然開賽時已被國家隊的唐錢婷帶出，她緊隨其後，惟最後敵不過日本選手鈴木聰美，但仍以30秒36破香港紀錄兼取得銅牌，這亦是她在游泳生涯中首面亞運個人項目獎牌。國家隊的唐錢婷則以29秒96首先觸池，奪得金牌。

昨日不少香港市民到有提供直播的商場觀賽，見證何詩蓓摘得銅牌。與兒子一同觀看比賽的林先生表示，在商場看比賽相對家裡更有氛圍，這次亞運會港隊整體表現很不錯，對此感到欣慰，也希望國家及香港的體育事業不斷進步。

女子4×100米自由泳接力賽方面，港隊在初賽派出簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅和歐鎧淳出戰，初賽4人攜手游出3分47秒99的成績，以第四名闖入決賽。即晚的決賽，在奪得50米蛙泳銅牌的何詩蓓加入下，以破香港紀錄的3分39秒10取得銅牌。在首個游泳比賽日已經奪取兩銅的何詩蓓，今日會出戰其主項200米初賽，若然晉級將在晚上出戰決賽，力爭獎牌。

杭州亞運會24日女子50米蛙泳決賽，香港選手何詩蓓（左）奪銅。（中新社）
杭州亞運會24日女子50米蛙泳決賽，香港選手何詩蓓（左）奪銅。（中新社）

另外，許得恩今日會出戰男子太極拳太極劍全能項目，據大會資料顯示，該項目共有18人參賽，許得恩排在第16位出場。在世大運為港隊奪得首金的許得恩同被視為獎牌希望之一，但他明言沒有因此感到太大壓力，玩得開心和讓觀眾看得過癮才是最大目標。

電競在今屆亞運首次成為正式比賽項目，港隊將出戰《英雄聯盟》分項的揭幕戰兼小組賽，惟香港落入死亡之組，在今日的比賽便會遇上冠軍熱門之一的韓國，同組還有哈薩克，每組只有排名第一的隊伍能夠出線。

香港 杭州亞運 哈薩克

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