港首置按揭保險鬆綁 無助新盤銷情 有項目僅售出2成

港府再放寬住宅按揭限制，但按揭供款息率持續上升仍令市民卻步。（中通社）

港府日前再放寬住宅按揭限制，將俗稱「波叔PLAN」首置按揭保險 計畫覆蓋至樓花（預售屋）。其中1000萬元（港幣，下同，約127.8萬美元）的樓花可做九成按保，讓新盤買家可用較少首期即供「上會」（貸款 ），理應利好新盤銷情，惟按揭供款息率持續上升始終令市民卻步。

文匯報報導，由路勁地產及深圳控股合作發展、以低價開盤的屯門掃管笏項目凱和山，屬新按保措施後開售新盤，全日僅售約33伙，占開售單位數量的兩成，更值得關注的是，計及凱和山，全港一手市場成交只有38宗。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，受惠於放寬按保以及項目附合短樓花期的要求，近三成買家選擇即供付款計畫。儘管參觀人流持續，惟近期樓市受困於內外經濟環境影響，加上期待下月施政報告會有新的減辣或利好消息，市場觀望味濃厚。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，港府宣布放寬樓花按揭措施，他認為對整體大市幫助不大，對二手更是零幫助。

在一手盤搶客情況下，二手上車盤蝕讓成交亦明顯增加。美聯物業梁浩文表示，近日錄得屯門弦海224實呎戶以295萬元沽出，原業主2019年以391.5萬元購入單位，帳面蝕讓約96.5萬元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前銀行普遍按息為4.125厘水平，個別主力做工商物業貸款的銀行則高達5厘以上。由於最優惠利率(P)上調，早前向發展商承造高成數按揭的業主紛紛尋求轉按節省利息開支，轉按宗數按周上升一成，多數都是轉按至七成或以下。他估計，高息環境令樓市交投受壓，估計今年新造按揭市場宗數按年下跌兩成。

另外，香港 銀行下半年持續加按息下，二手成交明顯日益疏落。美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年第三季二手住宅註冊量錄6401宗，估計全季最終約7500宗，將較上季9753宗跌逾兩成，甚至比起去年第四季7697宗更少，屆時為自2018年第四季後的近5年新低。