英藥企AstraZeneca 擬在港設研發中心

正在歐洲訪問的香港財政司長陳茂波（右）22日在英國倫敦到訪國際生物製藥企業阿斯利康，並與其高級副總裁Shaun Grady（左）合照。陳23日已轉到德國柏林繼續行程。（取材自港府新聞處）

近日在歐洲招商引資的香港 財政司長陳茂波，到訪生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca），阿斯利康表示，經與港府引進重點企業辦公室詳細討論後，已有赴港設立研發中心的計畫。醫學 界認為有關計畫可補充香港缺乏國際臨牀研究的不足，有利香港研發新藥和疫苗 。

文匯報報導，陳茂波倫敦時間20日抵達倫敦，展開英國訪問行程。他在當地時間22日上午到訪生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca），與公司高級管理層會面，了解公司的藥物研發業務以及最新擴展計畫。阿斯利康表示經與引進辦詳細討論後，已有赴港設立研發中心的計畫，將會與有關部門跟進磋商。

另據明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，阿斯利康赴港對本地醫學界一定有得益，開發新藥或新疫苗可利用本地兩間醫學院三級實驗室做動物研究，之後與本地一期臨牀研發中心合作做臨牀研究，有利研發。

醫學界立法會議員林哲玄表示，香港有醫學研究的技術和人才，惟缺乏世界性臨牀研究及產業化。他說阿斯利康全球設研發基地，有助香港研究項目在不同地方做臨牀研究，而阿斯利康的全球註冊藥物經驗是香港未有的。他又提到，香港研發罕有病藥物的成本效益低，在龐大中國市場背景下，若加上與阿斯利康的國際合作，或有助降低藥物價格。