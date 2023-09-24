我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

英藥企AstraZeneca 擬在港設研發中心

香港新聞組／香港24日電
正在歐洲訪問的香港財政司長陳茂波（右）22日在英國倫敦到訪國際生物製藥企業阿斯利康，並與其高級副總裁Shaun Grady（左）合照。陳23日已轉到德國柏林繼續行程。（取材自港府新聞處）
正在歐洲訪問的香港財政司長陳茂波（右）22日在英國倫敦到訪國際生物製藥企業阿斯利康，並與其高級副總裁Shaun Grady（左）合照。陳23日已轉到德國柏林繼續行程。（取材自港府新聞處）

近日在歐洲招商引資的香港財政司長陳茂波，到訪生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca），阿斯利康表示，經與港府引進重點企業辦公室詳細討論後，已有赴港設立研發中心的計畫。醫學界認為有關計畫可補充香港缺乏國際臨牀研究的不足，有利香港研發新藥和疫苗

文匯報報導，陳茂波倫敦時間20日抵達倫敦，展開英國訪問行程。他在當地時間22日上午到訪生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca），與公司高級管理層會面，了解公司的藥物研發業務以及最新擴展計畫。阿斯利康表示經與引進辦詳細討論後，已有赴港設立研發中心的計畫，將會與有關部門跟進磋商。

另據明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，阿斯利康赴港對本地醫學界一定有得益，開發新藥或新疫苗可利用本地兩間醫學院三級實驗室做動物研究，之後與本地一期臨牀研發中心合作做臨牀研究，有利研發。

醫學界立法會議員林哲玄表示，香港有醫學研究的技術和人才，惟缺乏世界性臨牀研究及產業化。他說阿斯利康全球設研發基地，有助香港研究項目在不同地方做臨牀研究，而阿斯利康的全球註冊藥物經驗是香港未有的。他又提到，香港研發罕有病藥物的成本效益低，在龐大中國市場背景下，若加上與阿斯利康的國際合作，或有助降低藥物價格。

香港 醫學 疫苗

上一則

重慶前首富尹明善 入住安養院後首現身：每天寫詩練琴

下一則

港商場直播亞運 帶旺生意5成 人流增3成

延伸閱讀

黃獅讓人聯想「反送中」港媒：杭州亞運香港吉祥物遭停用

黃獅讓人聯想「反送中」港媒：杭州亞運香港吉祥物遭停用
吳彥祖因機場一件事 被女兒嘲笑過氣

吳彥祖因機場一件事 被女兒嘲笑過氣
保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂

保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂
香港IPO集資額全球第8 落後印度、印尼

香港IPO集資額全球第8 落後印度、印尼

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲