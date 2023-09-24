港商場直播亞運 帶旺生意5成 人流增3成

第19屆亞洲運動會23日晚間開幕，香港市民在一家大型商場設置的大屏幕前關注開幕式直播實況。（中新社）

杭州亞運 昨晚開幕，香港 商場直播開幕式，吸引不少人流到場，帶旺商場內食肆生意。有餐廳員工估計，直播亞運賽事會令生意額增加五成。

文匯報報報導，奧海城昨晚有不少巿民特意到場觀看亞運會的開幕式，現場氣氛熱鬧，連帶場內食肆亦有不少顧客幫襯。其中一家東南亞 餐廳的男員工直言，昨晚顧客增加了五成，相信商場直播亞運會帶來更多人流，刺激了生意增長，對此他表示高興。不過，其餐廳暫未延長營運時間，仍會按慣例在晚上9時截單，10時停止營業。

商場另一家甜品店昨晚亦客似雲來。負責收銀的黃女士表示，以往晚上光顧的食客主要是當區居民，而昨晚直播亞運會開幕則吸引大批區外顧客，估計商場人流最少增加三成，「昨日除了亞運會開幕，加上是周末，所以人流顯著增加。」

第19屆亞洲運動會23日晚間開幕，香港市民在一家大型商場設置的大屏幕前關注開幕式直播實況，市民興奮揮舞國旗和香港特區區旗。（中新社）

她表示，去年該商場透過大電視播放世界盃賽事亦帶旺商場食肆，故希望商場未來有更多同類活動，以吸引巿民到場。不過，其甜品店未有因而延長營運時間，同樣是9時截單10時關鋪，故仍對「香港夜繽紛」活動持觀望態度，「晚上有3名員工，延長服務時間要增加人手和其他成本開支，因此要視乎人流和生意額能否持續增長，才考慮會否推遲收鋪。 」

第19屆亞洲運動會23日晚間開幕，香港市民在一家大型商場設置的大屏幕前關注開幕式直播實況。（中新社）

另據明報報導，康文署在全港18區36個指定體育館設「亞運直播區」，香港部分商場亦直播開幕禮及稍後賽事，其中觀塘apm昨晚舉辦「apm起動夜經濟撐亞運派對」直播開幕禮，近300名市民在場觀看，氣氛熱鬧。今日會誕生本屆亞運首金，港隊將在賽艇及武術項目爭首面獎牌；劍擊隊亦在男子花劍及女子重劍個人賽出擊，劍指金牌。有市民支持東奧金牌得主張家朗和銀牌得主何詩蓓為港爭光，希望他們於今屆亞運會高奏凱歌。