香港IPO集資額全球第8 落後印度、印尼

香港IPO集資額全球排名跌至第八位，落後中國內地、美國、阿聯酋、印度和印尼；圖為香港灣仔利東街舉辦「躍兔·迎月」彩燈會，掛上逾800個中式燈籠，與市民同賀中秋。（中新社）

德勤中國資本市場服務部昨發布報告，預計今年首三季香港 新股市場只有44支新股上市，集資247億港元，較2022年首三季的51支新股集資640億港元，分別下跌14%和61%。以首三季的IPO額計，港交所排名退至全球第八，落後於中國內地、美國、阿聯酋、印度和印尼。德勤預計，香港全年集資額有機會跌至約500億（港元，下同，約63.93億美元） ，為11年以來最低。

文匯報報導，今年全球首三季超大型新股規模明顯不及去年同期，全球前十大新股融資 額總額較去年下跌54%。香港新股市場首三季同樣持續受到美聯準會加息多次、美國多家銀行倒閉、內地經濟增長放緩等多個外圍市場因素影響而放緩，新股數量及融資金額較去年雙雙大幅下滑。

據報導，以今年首三季集資額計算，德勤預計上交所將以1990億港元，維持在全球排名首位，深交所排名緊隨上交所之後，納斯達克排第三，紐交所排第四，阿布達比證券交易所排第五位，印度及印尼的證交所分別以273億及256億爬過香港的頭，居第六及第七位，港交所排名退至第八位。

報導稱，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，雖然美聯準會於本周較早時間召開會議後決定暫時不會加息，然而同時又指出會於今年稍後時間再加息一次，為準備在香港上市的潛在發行人增添不確定性。加上香港大部分的新股是源自內地，這些公司均受到內地經濟持續恢復力度所影響，因此預計香港新股市場或會迎來過去11年來最低集資水平。

歐振興表示，在等待市場基本條件改善的同時，需要思考，除了與其他海外證券交易所簽署合作備忘錄外，香港該如何吸引及落實更多海外公司來港上市。香港應如何更好擴容，進一步與內地市場互聯互通，豐富人民幣計價的投資 產品，引入更多內地和其他市場的資金，成就一個多層次、多元化的新股市場。整個資本市場亦應該怎樣更好轉變發揮專業投資者、風險投資（VC）和私募股權投資（PE）對市場的推動，以支持香港新股市場和其生態圈的長期、更健康的發展。