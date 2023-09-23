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香港千萬以下樓花 按保可借九成

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港樓花（指未落成的新樓，以預售形式發售）按保放寬，按揭證券公司旗下按證保險公司昨公布，修訂樓花住宅物業的按揭保險計畫，與現樓看齊，即合資格樓花物業價格上限由原本的600萬元，大幅提高至3000萬元（港元，下同，約383.6萬美元）；其中，1000萬元或以下的樓花最高可敘做九成按保。

大公報報導，根據新修訂的合資格準則，價格為1000萬元或以下的合資格樓花，最高按揭保險成數為九成；價格為1000萬元以上至1500萬元的合資格樓花，最高按揭保險成數為八成，或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準；價格為1500萬元以上至3000萬元的合資格樓花，最高按揭保險成數為七成，或以按揭貸款上限1200萬元計算的成數，以較高者為準。新修訂適用於2023年9月22日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。

據報導，根據按保計畫的合資格準則，樓花住宅物業須屬於「地政總署預售樓花同意方案」下的發展項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。倘若物業未能符合上述要求，按證保險公司會因應風險因素個別考慮。

保險 貸款 香港

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