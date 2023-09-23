移民成風 香港57年根德園幼園逐步停辦

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有57年歷史的九龍塘名校「根德園幼稚園」昨宣布逐步停辦，最遲完成2025/26學年後正式關閉。

明報報導，創辦人兼校監黃慧嫻昨透過新聞稿交代原因，指該校目標客群的年輕家庭「移民 成風」，加上香港 出生率跌至歷史新低，今學年K1（幼兒班）取錄300人，歷來最少，按年跌40%；又指30%學校教職員已屆或將近退休年齡。該校下學年起不再招收K1新生，仍接受其他級別插班生。換言之，今學年的K1新生是根德園的「末代學生」。

教育局 昨稱已收到通知，根德園下學年起停收K1新生，局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及協助。

據報導，教育局表示，2022/23學年有24間幼稚園停辦，當中4間與其他學校合併，按局方指全港現有約1010間幼稚園推算，上學年約2%幼稚園停辦，業界對前景並不樂觀，粗略估計未來一年會有至少20間學校會結業。局方稱，幼稚園學生人數每年受學齡人口和家長選擇等因素影響，鼓勵位處人口老化區的幼稚園申請搬遷，營辦多間幼稚園的辦學團體則考慮整合屬校。

報導稱，有家長提供校方文件，因應下學年（2024/25）只有K2和K3（低班和高班）在校生，及至2025/26學年只有K3一級，校方開出續辦條件，包括2024年5月31日，最少400名家長確認子女繼續在2024/25學年就讀；以及2025年5月30日，最少200名家長確認子女繼續在2025/26學年就讀。按末屆K1全級300人計算，倘逾100名家長不確認繼續就讀，根德園或提早停辦。

校方將在相關日期7個工作天後公布續辦結果，稱有信心達標，認為兩項要求切實可行，又指未來三年有充足營運資金。

報導指出，根德園幼稚園創辦於1966年，經歷過六七暴動，也捱過香港多個移民潮，新冠疫情下亦做到停課不停學，但最終逃不過停辦的命運。根據校網資料，創辨人及首任校長黃慧嫻在1999年將校長一職交棒予女兒，即現任校長梁紫馨，黃慧嫻則任校監。《幼稚園概覽》顯示，該校在九龍塘設兩個校舍，其一位於根德道9號地下，另一校舍在多實街5至7號地下及1樓。

根德園幼稚園至今57年歷史，歷屆畢業生累計約3萬人。校史提及開校初時，學生每月學費45港元，一個學年上課10個月，即全年學費為450港元，現時學費已大增至每月4600港元，全年4.6萬港元（約5882美元）。