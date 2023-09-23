我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

香江觀察／港樓續跌 大勢不妙 股市難起

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

瑞銀前兩天發表本年度「全球房地產泡沫指數」報告，其中涉及到香港房地產有兩個主要觀點，一是香港樓市首次脫離「泡沫區」，即首次跌出具泡沫風險的分類，回落至2017年水平；二是香港樓價仍被高估，港人置業負擔能力在報告研究的25城中表現最差，港人要不吃不喝20年至25年才買得起樓。

瑞銀報告有關香港的說法，還是引起關注，這是因為有兩個重要的背景，首先就是香港樓價持續下跌。香港樓市的新盤，在李嘉誠公司大打折扣賣「親海駅II」後，減價促銷是共同特點；在二手樓方面，則以中原城市領先指數CCL最新繼續報跌，CCL已連跌三周，指數創28周的新低，重返今年2月水平，顯示的是二手成交持續低迷，二手樓價持續下跌。

另一背景，則是香港特首李家超10月要公布新一份施政報告，目前看港政府對樓市沒有特別的看法，但民間相當著急，在施政報告的諮詢意見時，民間最重視的是樓市。以建制派最大政黨民建聯為例，提了個「振經濟．惠民生」的88項建議，其中樓市建議落墨最具體又最有分量。

香港地產和財經界，近來有些著急，地產界有說「大勢不斷」，理由有三，一是以指數觀察，如果樓價繼續以現有速度下跌，可以把今年上半年樓價的升幅完全蒸發掉，令2023年變成樓市下降年；二是樓價是麵包價，土地是麵粉價，現在雙價齊跌，以最新的土地成交價看，地產界指是「跌勢凌厲」，那意味著未來麵包還得跌；三是樓價下跌的趨勢變得更加明顯後，港人的羊群心理也就更加嚴重，跌勢就更加深陷不起。

香港其他界別也有擔心，因為香港最重兩市，即樓市股市，兩市又互相關連，樓市不妙，股市難起；樓市不妙，金融收縮；樓市不妙，港人消費縮手。這意味著香港有可能進入持續的緊縮。有人甚至斷言，香港市場現在有「悲情情緒」，可能有「極端市況」，港府不做點事，很快會後悔。

當然，也有另一種觀點，批評現在是有人要唱衰香港樓市，要求港府在極端悲情之下仍掌握主導性，跟北京一樣以種種宣示給市場以信心，去打破香港的悶局。

香港 房地產 北京

上一則

移民成風 香港57年根德園幼園逐步停辦

下一則

京滬鬆綁合格外資自由匯款 鼓勵外商投資

延伸閱讀

大家都沒忘…高以翔冥誕墓園現花海 黑人陷官司也來了

大家都沒忘…高以翔冥誕墓園現花海 黑人陷官司也來了
港最後民主派 8人拚區議會直選 建制：參選人須是愛國者

港最後民主派 8人拚區議會直選 建制：參選人須是愛國者
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
海外娃

海外娃

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣