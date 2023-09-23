香江觀察／港樓續跌 大勢不妙 股市難起

香港示意圖。(圖：shutterstock)

瑞銀前兩天發表本年度「全球房地產 泡沫指數」報告，其中涉及到香港 房地產有兩個主要觀點，一是香港樓市首次脫離「泡沫區」，即首次跌出具泡沫風險的分類，回落至2017年水平；二是香港樓價仍被高估，港人置業負擔能力在報告研究的25城中表現最差，港人要不吃不喝20年至25年才買得起樓。

瑞銀報告有關香港的說法，還是引起關注，這是因為有兩個重要的背景，首先就是香港樓價持續下跌。香港樓市的新盤，在李嘉誠公司大打折扣賣「親海駅II」後，減價促銷是共同特點；在二手樓方面，則以中原城市領先指數CCL最新繼續報跌，CCL已連跌三周，指數創28周的新低，重返今年2月水平，顯示的是二手成交持續低迷，二手樓價持續下跌。

另一背景，則是香港特首李家超10月要公布新一份施政報告，目前看港政府對樓市沒有特別的看法，但民間相當著急，在施政報告的諮詢意見時，民間最重視的是樓市。以建制派最大政黨民建聯為例，提了個「振經濟．惠民生」的88項建議，其中樓市建議落墨最具體又最有分量。

香港地產和財經界，近來有些著急，地產界有說「大勢不斷」，理由有三，一是以指數觀察，如果樓價繼續以現有速度下跌，可以把今年上半年樓價的升幅完全蒸發掉，令2023年變成樓市下降年；二是樓價是麵包價，土地是麵粉價，現在雙價齊跌，以最新的土地成交價看，地產界指是「跌勢凌厲」，那意味著未來麵包還得跌；三是樓價下跌的趨勢變得更加明顯後，港人的羊群心理也就更加嚴重，跌勢就更加深陷不起。

香港其他界別也有擔心，因為香港最重兩市，即樓市股市，兩市又互相關連，樓市不妙，股市難起；樓市不妙，金融收縮；樓市不妙，港人消費縮手。這意味著香港有可能進入持續的緊縮。有人甚至斷言，香港市場現在有「悲情情緒」，可能有「極端市況」，港府不做點事，很快會後悔。

當然，也有另一種觀點，批評現在是有人要唱衰香港樓市，要求港府在極端悲情之下仍掌握主導性，跟北京 一樣以種種宣示給市場以信心，去打破香港的悶局。