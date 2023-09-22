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人才競爭力 香港全球排16 落後新加坡

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港政府去年起提出要搶人才，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）昨日發布《2023年世界人才報告》，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，亞洲地區排名第2，落後於世界排名第8位的新加坡。

香港01報導，報告分別從「投資與發展人才」、「吸引力和留住人才」及「人才準備」三個方面為主要準則，調查64個國家及地區在全球人才競爭力的格局，香港在「人才準備」表現最好，全球排名第6，但較2022年下跌3位，同時較2021年下降5位，當中主要是受累勞動力負增長。

「投資與發展人才」方面，香港全球排名下跌2位至15位，主要弱項是公共教育支出；「吸引力和留住人才」全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。

報告同時揭示香港的優勢，包括理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估、具有高水平的財務技巧人才。至於香港的劣勢為高生活成本、人才流失，以及勞動力負增長。

瑞士洛桑國際管理發展學院認為，疫情影響長遠，並影響人才競爭力格局，遠距混合工作對人們如何看待職涯發展產生了影響。

香港 投資 教育

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