JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查

香港示意圖。(圖：shutterstock)

無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX案再有新發展，曾為JPEX代言的張智霖，昨早到灣仔警察總部協助警方調查，藝人莊思敏昨晚亦到商業罪案調查科協助調查。此外，JPEX被揭兩年間五次轉換辦公地址，在澳洲 的註冊公司於9月19日申請撤銷註冊。

大公報報導，JPEX案截至昨日，警方共接獲2100名受害人報案，涉及款項近14億港元。曾為JPEX代言的張智霖於昨日早上到灣仔警察總部協助警方調查，他表示早兩日已跟警方聯繫，現已同律師團隊研究是否要發嚴正聲明，並指自己一切安好，多謝大家關心。

昨晚張透過經紀人發出嚴正聲明，指2022年3月受邀為JPEX拍攝廣告，其後公司得悉JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故已於2022年9月通知終止合作。他並指，如網上繼續流傳未授權之藝人照片及影像，公司會保留追究權利。

報導指出，警方20日以涉嫌「串謀詐騙 」再拘捕3名男子，令案件至今被捕人數累計增至11人。被捕的3人包括31歲YouTuber朱家輝、32歲的歌手黃浩邦與25歲「幣少爺」黃鉦傑的助手莫浚廷。其中，莫與澳洲註冊的JPEX有關連。

根據澳洲JPEX的註冊資料顯示，JPEX兩年間五次轉換辦公地址，董事為廣東出生的Jieyi Chen，前任董事為香港出生的Sze Ki CHEUNG。警方表示不排除會有更多涉案人士被捕。

報導稱，昨日被捕的網紅為場外找換店（OTC）「公子會K.T Club」的創辦人朱家輝，有「朱公子」之稱。自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張。朱家輝經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣 資訊。朱家輝在2020年涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕。

另一名被捕報稱是司機的莫浚廷，為涉嫌2019年挖礦機串謀詐騙案被捕的「幣少爺」黃鉦傑助手。莫於該年2月28日與黃鉦傑涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，因涉嫌串謀詐騙被捕。莫自2020年起牽涉至少13宗民事訴訟。