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北京促駐港外館交員工個資 外交官憂隱私不保

香港新聞組╱香港21日電
中國外交部駐香港特派員公署證實要求外國駐港領事機構申報本地雇員資訊，並「請駐港領事機構支持配合」。(新華社)
中國外交部駐香港特派員公署證實要求外國駐港領事機構申報本地雇員資訊，並「請駐港領事機構支持配合」。(新華社)

中國外交部駐港公署18日向所有駐港總領事館發信，要求提供在香港聘用的本地雇員個人資料。駐港公署昨日證實，確有要求外國駐港領事機構申報本地雇員資料，並稱這符合「維也納領事關係公約」和國際慣常做法，「請駐港領事機構支持配合」。不願具名的駐港外交官憂心隱私遭侵犯。

德國之聲報導，北京近年收緊對香港的控制，並在2020年實施《香港國安法》，以回應香港民眾抗議北京侵蝕其自治權的反送中社會運動。接下來，中國外交部駐港公署18日發函要求各國駐香港領事館，在一個月內提供當地員工的個人資料，包括姓名、職位、聘用日期、住址、身分證等。

儘管該署發言人稱，這符合國際慣常做法，但外媒指出，這是香港首次實施此類政策，凸顯北京自港版國安法實施以來，不斷加強對香港的控制。

據英國BBC中文報導，此要求適用於所有與領事館訂立雇傭合約的人員，包括香港永久居民和非永久居民。南華早報稱，該信函還表示，個資可能傳到其他部門和相關當局，「以行使其管理當地聘用人員的職能」。此外，領事館還必須在15天內，通報其員工的任何離開和抵達情況。

兩名外交人士證實，領事館確實收到相關文件，這是第一次要求工作人員提供個人資料。消息人士說，「我們仍在評估該文件。」

一名在某國駐香港領事館工作的香港的雇員對美聯社說，他們的主管承諾，未經他們本人的同意，不會將他們的個人信息提供給外界。這名雇員表示，他很擔心，個人信息會用在什麼地方，會不會影響到他們的家人和他們辦理移民手續。

此外，駐港公署去年曾要求駐港領事館提供所有香港工作場所和職員住所的平面圖、單位租賃或出售條款等。當時，駐港外交官向金融時報表示，擔心當局可能會利用上述資料安裝監聽設備作間諜活動。美國駐香港前總領事唐偉康（Kurt Tong）說，在2019年之前，當局不會嚴格管理駐港外交官，因為當局希望他們能幫助中國與世界做生意，但目前心態已改變，不再歡迎外國使團。

香港 北京 反送中

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