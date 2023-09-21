外觀八成相似 半島、美心冒牌月餅最低7折出售

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中秋將至，半島酒店和美心的月餅遭不法分子仿冒牟利，海關上周四至昨日共檢獲49盒疑似冒牌月餅，市值約1.6萬元(港幣，下同，約2050美元)，3人被捕，年齡介乎28至41歲。

綜合大公、文匯報報導，海關檢獲的冒牌月餅涉及兩個著名品牌，分別為「美心流心奶黃2023」和「半島酒店迷你奶黃月餅」。冒牌貨主要抄襲正貨包裝盒的外觀設計及註冊商標，外觀上更達到八成相似。

報導指出，「半島酒店迷你奶黃月餅」正貨零售價為448元，而冒牌貨為350至400元，大約為正貨的八成至九成；「美心流心奶黃2023」正貨零售價為284元，冒牌貨則賣200元，約為正貨價的七成。在最佳食用日期方面，兩款正貨均為2023年10月9日以前，但冒牌貨則列出不同日子。

版權及商標科技罪案調查科高級調查主任周麗雯說，該批懷疑冒牌月餅涉及兩個品牌，正貨與懷疑冒牌貨，在外觀上有八成相似，但有些特徵一般市民都可以分辨到，例如食用日期，以及二維碼驗證連結的版面，都有明顯不同。另外，其中一款品牌的月餅，正貨的包裝盒有明顯凹凸紋，但懷疑冒牌貨的包裝盒一些位置，只屬平面印刷。

香港 電台報導，周麗雯說，這批貨品的來源仍在調查，海關本月初收到商標持有人舉報後已立即跟進，並喬裝顧客調查試買，短時間已搗破相關平台，因此相信流出市面的數量不多。海關已把這些貨品送交予政府化驗所化驗，測試當中會否含對人體有害的物質，呼籲市民光顧信譽良好的店舖或網店。