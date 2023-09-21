我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

粵侵權港企5年4913件 周星馳「喜劇之王」獲賠

香港新聞組╱香港21日電
周星馳主演的自傳式電影「喜劇之王」，1999年2月13日上映，是當年度電影票房冠軍。(取材自IMDb)
周星馳主演的自傳式電影「喜劇之王」，1999年2月13日上映，是當年度電影票房冠軍。(取材自IMDb)

粵港澳大灣區知識產權保護有新進展，廣東省高級人民法院（下稱「廣東高院」）指出，2018年至2022年，這5年共審結涉港澳知識產權案件4913件，年均增長近28%。而新發布的八大案例均涉及香港，涵蓋不正當競爭、著作權、商標、專利等類型，將嚴懲侵害香港企業註冊商標的行為；同時禁止香港「影子公司」企業名稱在內地使用，為規制大灣區內利用「影子公司」實施的仿冒侵權行為提供借鑑。

綜合大公、文匯報報導，香港六福集團訴深圳禧六福公司商標侵權案，是保護香港珠寶行業知名商標及字號的典型案例。深圳法院認為，深圳禧六福公司作為同業競爭者，在明知六福集團的「六福」商標有較高知名度，仍使用與之相近似的「禧六福珠寶」標識及「禧六福」字號，構成商標侵權及不正當競爭，遂判決賠償六福集團500萬元（人民幣，下同，約68.8萬美元）。

至於香港珍妮餅乾公司訴深圳珍妮公司不正當競爭糾紛案，廣東高院認為，深圳珍妮擅自使用與珍妮餅乾公司涉案商品基本相同的特有包裝裝潢，並直接使用珍妮餅乾在小紅書評選中所獲美譽，其主觀惡意明顯；故判深圳珍妮賠償56萬元。

周星馳電影「喜劇之王」的著作權人星輝公司控告正凱公司、該電影導演之一李某某不正當競爭糾紛案，也獲法院判決勝訴。

廣州知識產權法院認為，「喜劇之王」在內地具有相當高的知名度，被訴的「喜劇之王2018」電視劇，與電影之間屬類似商品，正凱公司和李某某構成仿冒混淆有一定影響的商品名稱及虛假宣傳的不正當競爭行為，應賠償星輝公司經濟損失及合理支出。

廣東高院指出，該案適用反不正當競爭法仿冒條款，對僅在香港上映的電影作品名稱予以保護，結合電影作品傳播特點歸納出認定「有一定影響」的視聽作品名稱獲得保護的具體參考因素，有法律適用價值，為同類案件審理提供了有益參考。

至於香港音樂人陳某某訴騰訊音樂公司侵害錄音錄像製作者權糾紛案，深圳市中級人民法院判決騰訊音樂侵權，應賠償20萬元。

喜劇之王小檔案
喜劇之王小檔案

香港 高院 灣區

上一則

北京促駐港外館交員工個資 外交官憂隱私不保

下一則

拉屎發財 捐贈糞便志工月入6600 但合格率僅10％

延伸閱讀

50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首
「A.I.創世者」爆驚人好評 影評讚不輸「魔鬼終結者」

「A.I.創世者」爆驚人好評 影評讚不輸「魔鬼終結者」
睽違29年「新烏龍院」和尚兄弟合體 1亮點引全網暴動

睽違29年「新烏龍院」和尚兄弟合體 1亮點引全網暴動
香港窮人136萬 貧富差距57.7倍史上最大

香港窮人136萬 貧富差距57.7倍史上最大

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解