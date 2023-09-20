50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

根據加拿大報告，香港首次失去最自由經濟體榜首。圖為中環蘭桂坊商圈。(中通社)

香港 首次失去最自由經濟體榜首，根據加拿大 智庫《世界經濟自由度2023年度報告》最新報告，香港下跌一位排第二，新加坡上升一位居首；該智庫稱，預期北京收緊香港自由下，香港評分會繼續下跌。

明報報導，加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）報告指出，香港自1970年代起連續50多年蟬聯全球最自由經濟體第一位，港府過往亦有發稿回應菲沙報告，去年曾就報告對香港的評估為第一「表示歡迎」。同樣有就全球各地經濟自由度評分的美國傳統基金會，則自2021年起不再將香港獨立評分。

菲沙在今次引用2021年數據的最新報告中，歸因香港司法獨立信心受損、軍事干預法治加劇、營商開支增加及限制僱用外地勞工 ，導致「司法制度」及「規管」分項評分下跌。

港府昨批評報告對《港區國安法》及司法獨立等質疑偏頗或毫無事實根據，「令年報結論的公正性成疑」。在近2000字新聞稿中，港府稱，菲沙報告指「軍事干預香港法治」完全虛構及違反事實，重申香港有高度自治，法治並無受軍事干預。對於被指限制聘用外地勞動力及增加營商成本，港府重申香港勞工政策並無改變，並已推出「搶人才」措施，「完全不認同」指控。

此外，報導還稱，英國政府向國會提交新一份《香港半年報告》，外相說，雖然香港法院仍然獨立，但需審理行政權大於司法權的國安法案件。他表示，香港經濟及金融制度仍維持獨特，但中方以國安之名，箝制香港自由和權利，持續不遵守《中英聯合聲明》。英方也重申，由於港府稱不承認雙重國籍，英方要求探視在囚的壹傳媒創辦人黎智英被拒。