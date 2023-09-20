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港慶十一看戲半價 免費搭渡輪港鐵 逾千食肆折扣

香港新聞組╱香港20日電
香港十一推出多項優惠措施，包括全港超過60間影院半價售票，商場推出購物優惠，千間食肆指定菜式或餐飲亦有優惠，當日公共交通也提供免費或優惠搭乘。(中新社)
香港十一推出多項優惠措施，包括全港超過60間影院半價售票，商場推出購物優惠，千間食肆指定菜式或餐飲亦有優惠，當日公共交通也提供免費或優惠搭乘。(中新社)

十一將至，港府與商界攜手為市民帶來娛樂、出行、美食優惠大驚喜，包括戲院當日看電影半價優惠；市民可免費乘搭電車、兩條渡輪航線、輕鐵及港鐵巴士等；逾千間食肆提供指定菜式和餐飲折扣優惠；跑馬地馬場逢周三免費入場，康文署轄下多項康樂文化設施亦免費供市民使用。

綜合港媒報導，特首李家超昨表示，欣逢十一，也為了刺激消費，當日會有一系列活動和優惠，包括時隔5年再度復辦煙花匯演等。

據報導，港府與商界皆熱烈參與，十一當日全港逾60間戲院的戲票會以半價發售；幼童八達通乘客可免費乘搭港鐵、九巴及龍運的日間巴士路線；逾千間食肆會提供折扣優惠；「本地魚菜直送」於10月1日至7日亦會提供指定產品七四折優惠；而多項曾在七一期間推出而深受歡迎的慶祝活動和優惠，會再次在十一當日推出，包括康文署轄下多項康文設施免費使用、漁護署轄下香港濕地公園免費開放、市民可免費乘搭電車和兩條渡輪航線等部分交通工具。

康文署表示，市民可於下周一（25日）起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂十一當日未被團體預訂的康樂設施。此外，康文署當日免費開放的設施包括羽毛球場、網球場、籃球場、投球場等。公眾游泳池設施無需預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

港鐵也宣布，為方便市民外出歡慶節日，將於本月29日至下月2日的長周末期間加強列車服務，額外增加近900班車，列車亦會於中秋節當晚通宵行駛。

馬會也不後人，宣布自今日起至今年12月，逢星期三晚，市民及遊客可免費進入跑馬地馬場公眾席觀賞夜馬賽事，並享受「快活星期三」的各項精采活動。包括一邊感受緊張刺激的賽馬，一邊享受特色美食，還有精采雜技表演。

李家超表示，「香港夜繽紛」活動多元化，而且會不斷更新和演變，包括放寬牌照讓商販於夜市售賣食物等。他指3年疫情令市民較早回家，需要時間逐步改變，但部分商場已延長營業時間，人流亦開始增加，相信逐步推出的「香港夜繽紛」活動具吸引力，不同地區都有活動令整個香港社會活起來。

香港十一推出多項優惠措施，包括全港超過60間影院半價售票，商場推出購物優惠，千間...
香港十一推出多項優惠措施，包括全港超過60間影院半價售票，商場推出購物優惠，千間食肆指定菜式或餐飲亦有優惠，當日公共交通也提供免費或優惠搭乘。(中新社)

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