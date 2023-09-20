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香港窮人136萬 貧富差距57.7倍史上最大

香港新聞組╱香港20日電
樂施會19日發表香港貧窮狀況報告，今年首季貧窮率20%，貧富差距擴大至57.7倍。(中通社)
樂施會19日發表香港貧窮狀況報告，今年首季貧窮率20%，貧富差距擴大至57.7倍。(中通社)

香港貧窮問題嚴重，樂施會昨發表香港貧窮狀況報告，今年首季，香港的貧窮率達到20%，貧窮人口超過136萬人，而貧富差距由疫情前的34.3倍，擴大至57.7倍，差距是歷年最大；其中比率最高為「零售、住宿及餐飲服務」行業，平均每10人就有一人在職貧窮。

綜合港媒報導，報告指出，疫前的2019年，最貧窮的10%住戶的月入中位數為3500元(港幣，下同，約450美元)，最富裕的10%住戶月入中位數為13萬元，兩者差距達34.3倍。今年首季，最貧窮的10%住戶月入中位數跌至2300元，最富裕10%住戶月入中位數為13萬2600元，兩者差距擴大至57.7倍。

報告又指，今年首季約6.4%、約20萬人為在職貧窮。其中，有84.1%人從事低技術工作，比例最高的為從事「零售、住宿、餐飲服務」行業，占整體在職貧窮人數的26.6%。

樂施會總監黃碩紅解釋，貧富懸殊的原因，與基層工種減少及最低工資追不上通脹有關，尤其疫情期間出現的清潔、隔離設施等新崗位，在疫情結束後已不再需要，加上消費模式逐步電子化，亦令很多基層崗位減少。她續指，雖然政府今年調整最低工資為40元，但之前3年都沒有作出調整，仍未能夠追及通脹速度。

同時，她建議由政府推廣「生活工資」，即一名雇員所領取的工資，除了讓他及其家庭成員解決基本生活所需外，更能讓他們過有體面的生活，包括應付住宿、醫療緊急費用及飲食開支，建議今年的水平為每小時不低於60.1元。

因應婦女的工作問題，她認為加強幼兒託管服務，定期檢討「在校課後託管服務試行計畫」成效，並擴展至18區，幫助婦女重新投入勞動市場。

港府統計處昨日也發表最新勞動人口數字，今年6月至8月失業率為2.8%，約11萬2100人，與5月至7月的數字相同。就業不足率則由5月至7月的1.1%，下跌至6月至8月的1.0%。

總就業人數由5月至7月的370萬8000人，上升至6月至8月的371萬4500人，增加約6500人。同期的總勞動人口亦由381萬9700人，上升至382萬6600人，增加約6900人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，6月至8月的失業率維持在2.8%的低水平，5月至7月相同，勞動人口及總就業人數均進一步上升。展望將來，訪港旅遊業和本地消費的持續復甦，應在未來數月繼續支持勞工市場。

樂施會19日發表香港貧窮狀況報告，今年首季貧窮率20%，貧富差距擴大至57.7倍...
樂施會19日發表香港貧窮狀況報告，今年首季貧窮率20%，貧富差距擴大至57.7倍。(中通社)

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