JPEX案涉款12億已拘8人 苦主增至1641人

港警19日通報虛擬資產交易平台JPEX案件，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕四男四女；圖為警方展示的涉案證物。(中新社)

虛擬資產交易平台JPEX引爆香港 「幣圈風暴」，香港警方和證監會昨日羅列JPEX五大涉嫌詐騙 的元素，懷疑根本就是一個騙局，先後拘捕8人，已凍結相關涉案單位6000萬資產(港幣，下同，約770萬美元)，但深藏幕後的主腦仍在逃，而其中一名涉案的KOL林作獲保釋。事件也曝露開到成行成市的虛擬資產場外找換店（OTC）仍不受監管。至前晚，警方接獲1641人報案，涉款近12億元，最大單一損失4000萬元。

文匯報報導，特首李家超表示，對案件非常關注，認為發牌制度對投資 者有保障，可確保公司的負債能力受監管限制，呼籲市民要在有牌的平台投資。

據報導，被捕的4男4女（22歲至52歲），包括JPEX的公司負責人、員工及場外找換店店主林作和陳怡，警方懷疑他們在串謀詐騙中扮演不同角色。經通宵扣查後，被捕8人昨日陸續獲准保釋候查。據悉林作的保釋金高達數十萬元。

報導說，JPEX真正的幕後主腦仍在逃。對於代言宣傳的藝人是否被調查或通緝，警方表示會採取相應行動。據了解，藝人莊思敏未被通緝。

警方表示，涉案的網紅以誇張失實的宣傳手法誘騙投資者，警方提醒不要盲目相信所謂的投資達人或投資大師，應自己做足功課。尤其切勿將加密貨幣的私鑰交由平台保管，這變相將自己財產放入他人的保險箱，最終被騙徒挾帶私逃。

另據香港電台報導，港鐵就社交媒體流傳關於JPEX在車站內展示廣告作出澄清，指在香港站介乎中環站連接通道的廣告照片，查明是攝於去年3至4月之間，另一張照片則在前年10月於旺角站拍攝。而自去年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告。