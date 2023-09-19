港旅發局撐夜經濟 11月起派發1280萬美元消費券

旅發局18日公布一系列「香港夜繽紛」活動。圖為蘭桂坊。（中通社）

為配合「香港 夜繽紛」活動，香港旅遊發展局宣布由本月起至年底，將推出連串活動及優惠，其中重頭戲之一的美酒佳餚巡禮，將於10月26日至29日在中環海濱舉行，活動將設300個攤位，除了匯聚法國、義大利 等36個國家的美酒，更引入芬蘭、泰國以及中國葡萄酒等新興酒品，更首次提供多款大灣區美食，包括順德魚三寶等。

大公報報導，旅發局亦計畫11月起向旅客派發100萬份每份價值100港元（約12.5美元）的晚間餐飲消費券，總值1億港元（約1280萬美元）。

旅遊發展局昨日公布多項「香港夜繽紛」活動詳情，橫跨9月底至年底除夕夜，包括多項大型盛事、節慶推廣及旅客消費券等。

為推動訪港旅客消費，旅發局11月起會送出100萬份「香港夜饗樂」消費券，旅客憑券於晚上6時後光顧指定酒吧及餐館，可享用100元消費扣減優惠。此外，旅發局會推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，今年11月至明年1月期間，旅客只需20元，便可乘搭三條指定路線，穿梭港島、九龍多個著名景點及地標，欣賞香港夜景。

香港旅發局主席彭耀佳表示，連串旅遊盛事象徵香港將全面回復疫前規模，加上城中多項響應「香港夜繽紛」的精彩活動，相信一定能營造全城熱鬧夜間氛圍，吸引旅客與香港市民一起親身感受香港多姿多彩的夜間魅力。

旅遊界立法會議員姚柏良相信，一系列措施有助吸引旅客訪港，更好體驗香港「夜經濟」特色，包括派出100萬份、每份價值100元的晚間消費券，更是旅客來港消費額外優惠，有誘因吸引晚上外出消遣。他又指出，維港夜景在旅客眼中極具吸引力，建議沿途可增設酒吧、小食攤位等消閒活動，吸引遊客晚間停下來，觀賞景色。

十一黃金周將至，旅遊業議會主席徐王美倫預期，黃金周假期保守估計將有100萬內地旅客訪港，約為疫情前水平七成，主要受限於國內跨省旅遊、來港機票價位及匯率 等原因。旅議會建議政府推出夜晚表演活動、乘車優惠等吸引旅客。