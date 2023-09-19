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港虛擬幣詐騙風暴 苦主憂血本無歸 代言明星紛割席

香港新聞組／香港19日電
吳傑莊（中）收到約30名投資者求助，18日與部分苦主召開記者會。（取材自香港電台）
吳傑莊（中）收到約30名投資者求助，18日與部分苦主召開記者會。（取材自香港電台）

JPEX事件受害者眾，香港立法會議員吳傑莊早前接獲約30宗曾投資JPEX的用戶個案求助，昨日與部分苦主召開記者會。吳傑莊表示，他所接觸的個案大部分投資涉及6位數（逾10萬港元、約逾1.2萬美元），有部分更涉及7位數（上百萬），合共逾1億元。有苦主表示，自己是在朋友介紹下投資，「沒想過是一個騙局」，擔心血本無歸，現時只希望能取回本金。

大公報報導，其中一名苦主Jenny（化名）損失達6位數。今年3月開始，有人介紹她經加密貨幣找換店（場外交易所，OTC），在JPEX「入金」投資加密貨幣，其間她被遊說購買不同產品。Jenny說，OTC在過程中扮演「好大角色」，包括教育何謂區塊鏈，令參與者投資時有互相扶持的感覺，氣氛宛如大家庭。平台遭證監會點名警告後，便開始不能「出金」，「身邊所有人都盡全力投資，希望有好的收成，但不料是騙局」。

現時證監會為有意申請牌照的虛擬資產交易平台設過渡期，吳傑莊說，據他所知有逾百間平台申請牌照，惟現時投資者所得資訊有限，建議證監會應公布在過渡期內的平台名單。他相信目前的求助人數及金額只屬少數，呼籲苦主主動報案。

此外，有份為JPEX宣傳的香港多位明星紛紛割席，JPEX香港代言人張智霖透過經紀人回應稱，去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用其肖像宣傳，再者，講明會保留追究JPEX的權利。曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣的香港藝人莊鍶敏，她表示自己損失約6位數。而被指曾為與JPEX拍宣傳片的肥媽，強調沒幫JPEX宣傳。

另據香港經濟日報報導，JPEX台灣代言人陳零九也透過經紀人限時動態指，雙方的合作關係已於7月底結束，相關宣傳素材會盡快下架。

投資 香港 虛擬貨幣

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