港虛擬幣詐騙風暴2網紅被捕 逾1400人報案 涉款1.2億

網紅林作和陳怡（前中）涉嫌虛擬貨幣串謀詐騙。（取材自香港電台）

虛擬資產交易平台JPEX繼被香港 證監會指屬「無牌經營」，事態再有突破性發展。警方昨日就案件拘捕6人，包括KOL（網紅）林作和陳怡，二人涉嫌「串謀詐騙」。警方表示，目前已有逾1400名苦主報案，涉款超過10億元（港幣，下同，約1.2億美元），有受害者損失逾百萬。

大公、文匯報報導，違法虛擬資產交易平台黑幕重重，有熟知內情人士揭露圈內各種陰招，包括：利用名人效應吸金後，隨即捲錢速逃；製作「影子」虛假平台，挪走客戶資金等。另外，操盤「大鱷」更搞對抗，炮製金融市場亂象，以苦主挾持政府，從而阻撓嚴厲執法，危害金融安全和國家安全。

林作要當「幣圈教父」

上星期，虛擬資產交易平台JPEX被證監會指涉及無牌經營，其後更轉交警方跟進。警方商業罪案調查科18日就案件搜查多間場外虛擬貨幣 找換店（兌換商，OTC），並拘捕6人，包括一向作風出位的網紅林作和另一名女網紅陳怡，兩人都開設加密貨幣找換店。警方表示，至今逾1400人報案，涉款逾10億元。

林作7月宣稱「申請成為JPEX合夥人」，在講座上推介JPEX，矢志要成為「幣圈教父」。陳怡則是拍片推介加密貨幣及致富方法，2021年開設OTC，定期舉行投資 教學講座。

20萬酬勞拍片 抽佣3成

一名曾獲JPEX邀請加盟的網紅透露，「JPEX開出10萬元至20萬元酬勞邀請OTC拍片宣傳，亦有人氣極高的紅酬勞十分高，客人入金（買幣）可以得到三成回佣。」

網紅林作涉嫌虛擬貨幣串謀詐騙。（取材自臉書）

林作涉嫌曾在社交平台宣傳JPEX，並提供優惠碼吸引開戶，違反《證券及期貨條例》。

「幣圈」亂象頻生，不單止JPEX無牌經營，負責拉客的OTC在全港開到成行成市，但原來全部沒有依照今年6月生效的新例領取相關牌照，證監會卻未採取行動取締，找換店猶如無王管，肆意吹噓虛擬貨幣是「發達捷徑」，誘市民投資。

截至昨日下午2時，警方共接獲1408人就JPEX相關事件報案，涉款約10億元。

證監會日前發表聲明表示，留意到一家名為JPEX的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外找換店，積極地向香港公眾推廣該平台的服務及產品，又指JPEX集團旗下的實體，一概無獲證監會發牌，亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。聲明更指有網紅及場外找換店在社交媒體作出虛假或具誤導性的陳述。