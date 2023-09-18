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李家超：務實看待港人外遊 「夜繽紛」是長期工程

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府近期推出「香港夜繽紛」系列活動，刺激香港夜經濟。在「夜繽紛」推出後的周五、周六晚上，人流暫未有明顯增加，李家超昨日在元朗落區活動後見傳媒時指出，會理性務實地看待港人外遊，並表示「香港夜繽紛」是長期工程，如今重點是在於強化香港本地吸引力，他形容大家「好有橋」， 不斷添加元素搞好日夜經濟。

文匯報報導，刺激夜經濟暫未見效，李家超表示，市民在疫情中形成的生活習慣非一時能變，但他相信港人面對不同時期的挑戰都有智慧和能力靈活應對。

適逢深圳市政府近期推出便利港人北上消費的措施，包括開設口岸與重點商圈和景區之間的免費接駁線路，並提供便利港人閱讀的餐牌頁面和操作指南等，李家超表示，香港現在要融入國家發展大局，作為粵港澳大灣區的一分子，香港與內地融合交往是很正常的，也是必然。在這個大環境下，香港需要創新、需要強化優勢，「我們鼓勵這種融合交往，香港的發展空間不只是這1100平方公里，我希望在灣區融合中大家互利共贏。」

對於市民離境出遊，他直言會理性務實地看待，如今重點是在於強化香港本地吸引力。「香港有不少特色，如生態旅遊、文化歷史路線等，要將有吸引力的地方宣傳好。」

此外，財政司長陳茂波昨發表網誌指出，上周啟動禮宣布的一系列活動，只是「香港夜繽紛」的首階段項目，港府會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。他強調，會以「組合拳」方式，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

除了「請客來」，陳茂波指還要積極「走出去」，親身向外國政商界介紹香港在金融、科技，以至其他範疇的新發展和新機遇，也希望藉這些機會釐清一些偏見和誤解。他前晚已啟程前往歐洲，開展一連十天的行程，包括出席由貿發局大型推廣活動、也會與當地的創新科技或創意文化藝術的機構交流。

香港 灣區 疫情

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