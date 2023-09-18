港府撥款資助62體育總會 半數財政不透明 6間從沒提交

港協暨奧委會轄下有62間體育總會獲康文署整體撥款，但有31個總會網頁未載列最新年度財務報表。（中新社）

62間受香港 康文署「體育資助計畫」的體育總會網站，其中31個總會官網中25間未載列最新財務報表供公眾審閱，包括單車總會及冰球總會等6間，則從未載列任何財務資料。

康文署在2022至2023年度體育資助計劃中，共向62個體育總會撥款5.43億港元（約6938萬美元）。審計報告2020年批評港協暨奧委會的管治問題，港協其後成立「體育總會機構管治小組」檢視轄下各體育總會運作及管治，預計今年底交報告。

明報報導，立法會體演文出界議員霍啟剛認為，體育總會受公帑資助，履行良好企業管治及財政情況公開透明，屬公眾的期望。會計界議員黃俊碩認為，康文署亦有責任向各總會取得財務報表，加強監管。

據報導，康文署表明，各總會須於該資助年度完結後，將最新資助金狀况摘要不遲於翌年第二季上載官網，已責成各總會盡快跟進。

報導稱，自康文署上月底回覆媒體查詢後，本月初有29間已陸續上載最新財務報表，餘下中國香港定向總會及中國香港壘球總會表示會在10月上載。報導說，康文署2004年設體育資助計畫，向體育總會及體育機構發放資助金，供舉辦體育活動、培訓計畫和比賽。最新資料顯示，港協轄下有62間體育總會獲資助，本年度資助額由314萬至2167萬港元（約40萬至276.9萬美元）不等。

報導引述康文署稱，一般而言，體育總會須於該資助年度完結後，將經審核的最新資助金狀況摘要不遲於翌年第二季上載至官網，署方每年會檢視各總會網頁，如發現沒履行條款，會要求即時跟進，如確定沒上載，則會在其工作表現年中評估中扣分，若評分整體未如理想，會考 慮削減其來年度資助額。

此外，報導指出，港協暨奧委會於7月表示轄下的83個體育總會，大部分註冊名稱冠以「中國香港」。