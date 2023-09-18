港貨櫃吞吐量首7月年減16% 遠遜深圳

香港今年首7個月貨櫃吞吐量按年減近16%，圖為葵涌碼頭。（新華社）

曾為世界第一港口的香港 ，近年排名節節下降；中港通關後，對香港貨櫃碼頭本是利好消息，但由於全球經濟疲弱，今年首7個月香港貨櫃吞吐量按年減近16%，相較珠江三角洲的深圳港口卻僅跌4%，明顯屈居下風。

明報報導，在港深兩地經營貨櫃碼頭的招商局港口公司直言香港碼頭近十多年基本沒有擴建，加上廣深兩地港口布局愈趨完善，令部分貨物已不再經香港處理。香港貨櫃碼頭商會則指，大灣區 部分港口受惠於當地政策支持，令香港港口處於不公平的營商環境。

報導引述香港海事處數據顯示，今年7月香港港口貨櫃吞吐量按年減少17.9%至約120萬TEU（標準貨櫃），今年首7個月便累計按年下跌15.8%至約832萬TEU。至於鄰近的深圳港口，據中國交通運輸部數據顯示，7月貨櫃吞吐量則按年增加7.6%至282萬TEU，今年首7個月累計按年僅減少4%至1635萬TEU，表現遠勝香港。

據報導，招商局港口董事會主席馮波鳴上月底曾表示，由於深圳、廣州等港口布局愈趨完善，部分貨物已經直接輸往內地而不用再途經香港，故影響香港港口長遠發展，「香港近十多年來基本上沒新增的港口碼頭的能力」。不過，他認為香港作為自由港（零關稅 ）較內地其他港口方便，相信香港將繼續成為東亞地區的重要國際中轉港。翻查該公司經營數據，其深圳港口貨櫃箱吞吐量今年首8個月累計按年跌2.1%，同期旗下香港港口則減19.3%。

報導稱，香港貨櫃碼頭商會表示，由於歐美市場對貨物的需求下降以致出口貨量減少、通膨及加息影響消費者情緒、中美關係緊張，以及鄰近港口的競爭等因素，都導致今年上半年香港貨櫃吞吐量下跌。另一方面，商會指雖然香港本身深具競爭力，但由於大灣區部分港口受惠於政策支持，提供誘因吸引貨源，令香港處於不公平的營商環境。

報導說，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，香港作為自由港，本來已沒有關稅，但總體經營成本，如碼頭處理費用便較深圳高，香港要再降成本的空間已不大，但他認為香港港口未必會完全被內地港口取代。