適齡學童人口下降 港又一小學2年後逐步停辦

香港示意圖。(圖：shutterstock)

已有55年歷史的華富邨寶血小學公布將逐步停辦，校方於2025/26學年起，將停止收錄小一新生，2028/29年學年結束後停辦。辦學團體寶血女修會表示，學校自2019年起受到適齡學童人口下降的影響，加上華富邨重建及搬遷計畫的衝擊，收生情況雪上加霜。

大公報報導，辦學團體及法團校董會昨日發出停辦公告表示，在資源銳減下，辦學團體認為學校難以再為學生提供優質全人教育，現時是適當時候計畫逐年停辦。辦學團體、學校教職員都深感無奈和惋惜。

公告稱，現正就讀的學生，包括今學年入學新生不受學校停辦影響，學校將不時檢視事態發展，並與各方持分者保持溝通，承諾以學生利益為最重要考量因素，適時作最恰當安排。

按小學概覽2023，華富邨寶血小學在2023年獲教育局 所批核的班級數目共有11班，其中小一及小二各開一班。

教育局表示，知悉華富邨寶血小學決定由2025/26學年起停止取錄小一學生，如在讀學生有意轉讀其他資助小學，可直接向心儀學校提出學位申請。如有需要，家長和學生可向教育局區域教育服務處查詢區內學校學位空缺的情況及尋求協助。

局方稱，因應學齡人口呈結構性下跌，會從長遠規畫公營中小學學位供應，以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。