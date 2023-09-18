我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

適齡學童人口下降 港又一小學2年後逐步停辦

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

已有55年歷史的華富邨寶血小學公布將逐步停辦，校方於2025/26學年起，將停止收錄小一新生，2028/29年學年結束後停辦。辦學團體寶血女修會表示，學校自2019年起受到適齡學童人口下降的影響，加上華富邨重建及搬遷計畫的衝擊，收生情況雪上加霜。

大公報報導，辦學團體及法團校董會昨日發出停辦公告表示，在資源銳減下，辦學團體認為學校難以再為學生提供優質全人教育，現時是適當時候計畫逐年停辦。辦學團體、學校教職員都深感無奈和惋惜。

公告稱，現正就讀的學生，包括今學年入學新生不受學校停辦影響，學校將不時檢視事態發展，並與各方持分者保持溝通，承諾以學生利益為最重要考量因素，適時作最恰當安排。

按小學概覽2023，華富邨寶血小學在2023年獲教育局所批核的班級數目共有11班，其中小一及小二各開一班。

教育局表示，知悉華富邨寶血小學決定由2025/26學年起停止取錄小一學生，如在讀學生有意轉讀其他資助小學，可直接向心儀學校提出學位申請。如有需要，家長和學生可向教育局區域教育服務處查詢區內學校學位空缺的情況及尋求協助。

局方稱，因應學齡人口呈結構性下跌，會從長遠規畫公營中小學學位供應，以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。

教育局

上一則

比人臉辨識精準穩定 廣州試行「刷掌支付」

下一則

李家超：務實看待港人外遊 「夜繽紛」是長期工程

延伸閱讀

無印良品母公司 跨足進民宿

無印良品母公司 跨足進民宿
佛州祭最嚴苛移民法 無證移民被恐懼籠罩躲家中

佛州祭最嚴苛移民法 無證移民被恐懼籠罩躲家中
浙江美女老師曝與12同事有不正當關係？校方回應了

浙江美女老師曝與12同事有不正當關係？校方回應了
4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

熱門新聞

有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警