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8月北上人次多南下近倍…深圳搶客 學者促港府提解方

香港新聞組／香港17日電
香港啟動「夜繽紛」計畫，希望在為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，振興香港夜間經濟。（中通社）
香港啟動「夜繽紛」計畫，希望在為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，振興香港夜間經濟。（中通社）

大陸「十一」黃金周將至，香港不少旅遊業者希望內地遊客能為香港疫後旅遊復甦點火添柴，但據明報報導，「北上」的港人與「南下」的內地人的差距愈拉愈大，以8月為例，「北上」的港人有近600萬人次，較南下多了近一倍。

報導指出，為了替香港旅遊業增加復甦助力，港府14日才推出「香港夜繽紛」活動，但深圳隨後就公布多項針對便利港人北上的消費措施，包括擴大電子支付使用範圍及發放旅遊消費券。有經濟學者認為，港深兩地經濟同處疫後復甦階段，深圳推新措施大搶港客，若港府未能針對香港結構性成本高問題「痛定思痛」解決，長遠恐影響香港經濟增長。

據報導，立法會議員江玉歡認為，深圳推出的措施既仔細又貼地，反問「港府怎能不努力」。她認為「夜繽紛」根本沒有對準問題，建議政府針對本地及外地旅客需求推出措施，否則再多活動也不能提振經濟，變得「重量不重質」。江玉歡表示，有內地城市利用立體印刷等技術，在商區打造新景點，吸引了不少旅客，反觀香港彌敦道等卻猶如「廢墟」，促港府多以創新手段為傳統旺區注入活力。

報導指出，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，疫後深圳旅遊發展的質素及服務水平提升不少，在兩地旅客人數固定下，香港物價持續高昂，令不少港人北上消費。李兆波表示，年宵及工展會等曾吸引不少內地客來港，建議集中資源吸引平民化消費群。

另據大公報報導，受機票、酒店、地接等旅遊資源價格普漲影響，大陸2023年「十一」黃金周出境遊價格較2019年同期總體上漲近兩成。目前內地各種出遊線路及粵港澳遊正值報名高峰，灣區各大樂園紛出奇招，以「日夜潮玩」等新玩法攬客，並結合港車北上推出聯遊方案，迎合港人出遊新時尚。

香港 樂園 灣區

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