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香港二手樓價連跌5周 創8個月新低

香港新聞組╱香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新盤低價散貨對香港房市影響開始浮現，反映主要屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL失守160點，最新報159.87點，連跌5周共挫3.36%，創近8個月新低。中原分析，年底CCL下探148點，一季跌幅達7%，今年樓價升幅恐全部蒸發，並較去年底倒跌逾5%。

大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL近期跌幅擴大，指數前周微跌0.2%、上周挫0.38%，今周卻急跌1.19%。若與今年4月高位168.4點對比，累計下調5.07%，今年升幅收窄至1.98%。翻查資料，CCL對上最長跌浪是2022年10月至12月，當時連跌9周共挫7.6%。

楊明儀表示，本周指數跌幅明顯擴大，可見新盤低開對樓市的影響開始浮現，由於大型銀行突然上調新造H按封頂息0.5厘，部分小業主擴大議價空間，加上最近啟德住宅用地每呎樓面地價創同區近10年新低，屯門新盤凱和山又低開搶客，上述事件對香港樓價影響將於10月上旬公布的CCL開始反映，估計CCL快將到達去年12月的156.37點低位，展望今年底CCL目標下試148點，與現時相差達7.4%，屆時將蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年底回落5.5%。

報導稱，本周公布的指數主要反映8月21日至27日市況。當時油塘新盤親海駅上月低價出擊，盡吸大批上車客(首購族)，二手細價樓首當其衝，CCL中小型單位指數按周再跌1.24%，報158.48點，連跌5周共挫3.58%，重返今年1月水平。豪宅氣氛持續淡靜，大型單位指數按周跌0.9%，今年累計升幅收窄至0.08%，升幅為八大指數中最少。

前年獲上車客盲目追價入市的新界西，樓價升得急也跌得狠，該指數最新報145.61點，按周回落2.75%，連跌3周共5.02%，創逾9個月新低，今年累計升幅收窄至0.13%。新界西指數於2021年9月高峰曾達179.23點，事隔2年插水逾18%。

至於新界東及九龍指數，分別按周下滑1%及1.91%；港島指數逆市按周升1.41%，連漲2周共1.49%，今年累計升幅達4.87%，暫時為八大指數中表現最強。

香港

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