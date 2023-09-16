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贈消費券、辦跨境美食節…深圳21猛招 吸港澳客北上消費

香港新聞組╱香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為了吸引香港客北上，深圳政府昨日發布促消費「21條」新《措施》，包括在全市打造10個以上「港人旅遊消費服務示範街區」，鼓勵各區向港澳遊客發放消費券，籌辦「深港跨境美食節」等活動。除了吃喝玩樂，還要推動香港遊客在深圳的消費由餐飲娛樂向醫療、美容、服飾、文藝、修車等更多行業延伸，實行全方位吸金。

大公報報導，內地及香港年初恢復通關後，掀起港人北上消費熱潮，一到周末，深圳各大購物中心、商業街就有不少港客流連穿梭，他們或在深圳品嘗網紅美食、觀影看展，抑或帶孩子逛遊樂園、體驗形式多樣的文娛體項目，其中，餐飲堂食可謂是港人赴深圳消費的首選。

對此，深圳新發布的21條《措施》指出，聚焦深圳特色餐飲美食，策畫舉辦「深港跨境美食節」等系列促消費活動，激發餐飲消費熱情。例如「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略，在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所提供繁體和英文旅遊諮詢手冊，聯合香港有關媒體、商會、旅行社等開展推廣活動，推動港澳遊客在深消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸；還鼓勵深圳各區整合優化轄區優質旅遊資源，面向港澳遊客發放旅遊消費券。

在深圳的港人江小姐表示，之前受疫情影響，三年沒到深圳，深圳變化很大，新開了不少商場及地鐵線路，「看到深圳提供的港澳遊客消費地圖，覺得很貼心」。

據報導，21條《措施》擬在深圳打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。其實，早在今年年初，為了迎接港人的「赴深熱情」，羅湖、福田、南山各大商圈紛紛推出「港人同胞專屬消費折扣」等活動，還在口岸專門開通港人北上「消費文旅專線」。在羅湖口岸、深圳灣口岸，各區的消費文旅巴士將港人免費載往各大商圈，各商圈更貼心安排會講粵語、英語的店員。

此外，在內地使用移動支付，是不少港人北上時遇到的難題。《措施》要求提升數碼人民幣帳戶與八達通等港澳支付平台互聯互通水平，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯系」錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍。

香港 地鐵 微信

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