香港十一煙花燦爛23分鐘 將首放彩色繡球

香港煙花匯演隔五年復辦，第五幕為彩色繡球煙花，為第一次在香港展示。(主辦單位提供)

香港 十一煙花匯演隔5年復辦，10月1日晚9時於維港夜空上演，分為8幕，全長23分鐘，將放出3萬1888枚煙花，主題「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意百業興旺，與市民共建美好將來。煙花匯演為「香港夜繽紛」活動之一，煙花贊助商冀帶動人流刺激夜間經濟，惠及附近酒店和食肆。

明報報導，煙花匯演因反修例示威及新冠疫情 停辦，上一次已是2018年，今年十一煙花匯演會安排8幕，第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕「洋紫荊」及第六幕「紅色五角星」為焦點特色；其中第二幕主題呼應「香港夜繽紛」活動，望市民旅客同樂，第五幕出現的彩色繡球煙花則首次在港展示，單一煙花爆發後會呈現環形、螺旋及冠環等造型。

香港煙花匯演隔五年復辦，第二幕為「洋紫荊」，將配合快樂笑臉在空中綻放。(主辦單位提供)

大公報報導，時逢港府推出「香港夜繽紛」活動，橫跨中秋、十一、聖誕及新年，特首李家超讚許香港人「好有橋」(好有創意)，不斷為活動添加元素，只要營商人士、參與者均投入力量、團結一心，對「搞活」香港日間及夜間經濟都有信心。

財政司副司長黃偉綸昨日表示，疫情改變了市民的生活習慣，晚上較少出外用膳，期望透過一系列活動，吸引市民晚上出外並帶旺市道。

黃偉綸強調，飲食業界毋須擔心夜市與餐廳爭生意。政府推動夜市是想透過表演、體驗活動帶動人流和生意額，是互相補足，讓市民走出來帶動消費，對整個夜市有幫助。對於不少港人北上消費，他認為推出夜經濟活動會有競爭，但並非零和遊戲。

明報報導，港府復辦十一煙花後，維港兩岸食肆和酒店「馬上收到好多查詢」，相信當晚生意會很理想。