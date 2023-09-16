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香港十一煙花燦爛23分鐘 將首放彩色繡球

香港新聞組╱香港16日電
香港煙花匯演隔五年復辦，第五幕為彩色繡球煙花，為第一次在香港展示。(主辦單位提供)
香港煙花匯演隔五年復辦，第五幕為彩色繡球煙花，為第一次在香港展示。(主辦單位提供)

香港十一煙花匯演隔5年復辦，10月1日晚9時於維港夜空上演，分為8幕，全長23分鐘，將放出3萬1888枚煙花，主題「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意百業興旺，與市民共建美好將來。煙花匯演為「香港夜繽紛」活動之一，煙花贊助商冀帶動人流刺激夜間經濟，惠及附近酒店和食肆。

明報報導，煙花匯演因反修例示威及新冠疫情停辦，上一次已是2018年，今年十一煙花匯演會安排8幕，第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕「洋紫荊」及第六幕「紅色五角星」為焦點特色；其中第二幕主題呼應「香港夜繽紛」活動，望市民旅客同樂，第五幕出現的彩色繡球煙花則首次在港展示，單一煙花爆發後會呈現環形、螺旋及冠環等造型。

香港煙花匯演隔五年復辦，第二幕為「洋紫荊」，將配合快樂笑臉在空中綻放。(主辦單位...
香港煙花匯演隔五年復辦，第二幕為「洋紫荊」，將配合快樂笑臉在空中綻放。(主辦單位提供)

大公報報導，時逢港府推出「香港夜繽紛」活動，橫跨中秋、十一、聖誕及新年，特首李家超讚許香港人「好有橋」(好有創意)，不斷為活動添加元素，只要營商人士、參與者均投入力量、團結一心，對「搞活」香港日間及夜間經濟都有信心。

財政司副司長黃偉綸昨日表示，疫情改變了市民的生活習慣，晚上較少出外用膳，期望透過一系列活動，吸引市民晚上出外並帶旺市道。

黃偉綸強調，飲食業界毋須擔心夜市與餐廳爭生意。政府推動夜市是想透過表演、體驗活動帶動人流和生意額，是互相補足，讓市民走出來帶動消費，對整個夜市有幫助。對於不少港人北上消費，他認為推出夜經濟活動會有競爭，但並非零和遊戲。

明報報導，港府復辦十一煙花後，維港兩岸食肆和酒店「馬上收到好多查詢」，相信當晚生意會很理想。

根據調查，灣仔的香港君悅酒店及中環的香港文華東方酒店維港景觀的二人房仍有空缺，食肆則較「爆滿」，網列賞煙花必到的尖沙咀「天外天」中菜廳稱只剩少量位置，國際金融中心的西餐廳La Rambla維港景觀位置權全預約完畢。

香港煙花匯演隔五年復辦，第一幕為「心心『雙』印」圖案。(主辦單位提供)
香港煙花匯演隔五年復辦，第一幕為「心心『雙』印」圖案。(主辦單位提供)

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