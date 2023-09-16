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香江觀察／香港夜繽紛熱鬧 不夜城尚遠

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經濟疫情後未振作，反滑落，於是有了建夜市之議，由夜市升華出「夜經濟」，為了建立「夜經濟」，港府就舉辦「夜繽紛」啟動禮，這些名目都有熱鬧跟著來。

香港政府15日晚舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，港府取名「夜經濟」本是夜市的升終版，是想有一種香港特色經濟的類型，誰料也有熱鬧。香港「優質旅遊服務協會」主席黃傑龍發現，港府取這「夜經濟」之名給人不少想像空間，於是有電腦防火牆自作聰明，將有關新聞報導的連結定義為「成人內容」，他想登入都不能，十分搞笑。

這些活動和名目的熱鬧，吵吵就會過去，對「夜經濟」的懷疑，還涉及到香港的城市定位，以及香港經濟的求生之路。有些專欄作者有「朝三暮四」的非議，那說的是香港這個城市本以國際金融都市為本，香港經濟主要靠兩市即股市和樓市。香港只要股市旺了，香港白天夜裡揮金如土者通街走，香港樓市要是旺了，本地消費就會水漲船高。今年樓市股市重振的路沒找到，於是來求夜市。

不同意見多，力挺「夜經濟」的人也有。最早提出建夜市來重振香港經濟的，是代表批發及零售界立法會議員邵家輝。他的新意見，是香港疫後通關，旅客人數增加，但部分香港市民習慣不外出又或者跑到大灣區消費，香港應讓夜間經濟加旺盛，增加過夜旅客數量，重建香港「不夜城」的美譽。

說到香港「不夜城」，有人認定港府主導的「夜經濟」不行，還得放手民間來試。有說應放開中環蘭桂芳SOHO一帶酒吧夜店，那是華洋雜處的夜生活；有說可來得傳統，發展新界沙田大圍一帶馳名雞粥乳鴿夜宵等等，那就叫各有各精采，只要港府放開民間手腳，只管好治安和衛生，民間高人高手通街都是。

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