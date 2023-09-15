高才通子女可讀港公營直資學校 還可獲港府津貼

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府近年大力「搶人才」，推出多項吸引人才計畫措施。為進一步配合措施，教育局 更新非本地兒童入讀公營學校的程序和條件，列明透過「高端人才通行證計畫」、「科技人才入境計畫」來港人士的受養人（子女）均可獲政府津貼入讀香港 的公營及直資學校，與本地生看齊。

文匯報報導，有中學校長分享，本學年插班生申請人數大增至逾千名，較往年增加數倍，認為此舉有助香港補充優質學生人口，也讓高端人才更放心舉家來港發展，形成雙贏。

報導指出，培僑中學校長伍煥杰表示，「高才通」幫助好大，因為今年暑假學校收到過千名學生申請到來插班，當中約八成來自內地，相比起疫情期間每年只有大約百多人有數倍增長。

香港學生人口持續下跌，教育界面臨「縮班殺校」的危機，伍煥杰認為：「對中學而言，其中一個關鍵就在於有無插班生，所以『高才通』幫到很大忙。」另一方面，今年不少學生均申請插班中三或中四，不排除一些學生或於內地「中考」時未能入讀心儀學校，間接促使家長申請「高才通」來港發展，同時為子女籌畫升學 出路。

福建中學（小西灣）助理校長李偉雄表示，新措施有助香港補充優質學生人口，也有效加強香港吸引人才的競爭力，「新措施下，他們有了國際學校以外的更多選擇，能夠確保子女有好的安置，人才自然更願意到來。」

民建聯教育事務發言人、立法會議員郭玲麗表示，新措施有助減輕「高才通」家庭在子女學費方面的壓力，相信是重大誘因，將吸引更多高端人才來港。她亦相信教育界普遍歡迎計畫，除了有助紓緩教育界面對的收生壓力，也可以為香港累積年輕人才。

教育局局長蔡若蓮昨表示，任何合資格的孩子來港，局方均會全力協助，「他們如選擇公營學校入學，我們會提供足夠公營學位。家長亦可因應自己需要選擇心儀的學校，包括國際學校、直資和私立學校，我們會提供相關資料。」