我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

高才通子女可讀港公營直資學校 還可獲港府津貼

香港新聞組╱香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府近年大力「搶人才」，推出多項吸引人才計畫措施。為進一步配合措施，教育局更新非本地兒童入讀公營學校的程序和條件，列明透過「高端人才通行證計畫」、「科技人才入境計畫」來港人士的受養人（子女）均可獲政府津貼入讀香港的公營及直資學校，與本地生看齊。

文匯報報導，有中學校長分享，本學年插班生申請人數大增至逾千名，較往年增加數倍，認為此舉有助香港補充優質學生人口，也讓高端人才更放心舉家來港發展，形成雙贏。

報導指出，培僑中學校長伍煥杰表示，「高才通」幫助好大，因為今年暑假學校收到過千名學生申請到來插班，當中約八成來自內地，相比起疫情期間每年只有大約百多人有數倍增長。

香港學生人口持續下跌，教育界面臨「縮班殺校」的危機，伍煥杰認為：「對中學而言，其中一個關鍵就在於有無插班生，所以『高才通』幫到很大忙。」另一方面，今年不少學生均申請插班中三或中四，不排除一些學生或於內地「中考」時未能入讀心儀學校，間接促使家長申請「高才通」來港發展，同時為子女籌畫升學出路。

福建中學（小西灣）助理校長李偉雄表示，新措施有助香港補充優質學生人口，也有效加強香港吸引人才的競爭力，「新措施下，他們有了國際學校以外的更多選擇，能夠確保子女有好的安置，人才自然更願意到來。」

民建聯教育事務發言人、立法會議員郭玲麗表示，新措施有助減輕「高才通」家庭在子女學費方面的壓力，相信是重大誘因，將吸引更多高端人才來港。她亦相信教育界普遍歡迎計畫，除了有助紓緩教育界面對的收生壓力，也可以為香港累積年輕人才。

教育局局長蔡若蓮昨表示，任何合資格的孩子來港，局方均會全力協助，「他們如選擇公營學校入學，我們會提供足夠公營學位。家長亦可因應自己需要選擇心儀的學校，包括國際學校、直資和私立學校，我們會提供相關資料。」

教育局 香港 升學

上一則

「茅台帝國」締造者袁仁國 起與落

下一則

張智霖曾代言 加密幣平台JPEX被揭無牌營業

延伸閱讀

香港首8個月逾2000萬人次旅客 內地占8成

香港首8個月逾2000萬人次旅客 內地占8成
港一帶一路論壇 北京挺港長期保持獨特地位、優勢

港一帶一路論壇 北京挺港長期保持獨特地位、優勢
人行穩匯 在港增發150億人民幣離岸央票

人行穩匯 在港增發150億人民幣離岸央票
香港紅山半島豪宅地基因暴雨懸空 李嘉誠、鍾鎮濤曾置產

香港紅山半島豪宅地基因暴雨懸空 李嘉誠、鍾鎮濤曾置產

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢