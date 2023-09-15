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在雇主家祈禱被炒 印傭告歧視索償25萬港元

香港新聞組╱香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

信奉伊斯蘭教的印傭在寓所穿罩袍祈禱，遭八旬雇主的子女投訴會「嚇死」雇主，入職兩周後被解雇。印傭前日入稟區域法院提訟，指出雇主一家違反《種族歧視條例》，就情感損失和欠薪等索償逾25萬元(港幣，下同，約3.2萬美元)。司法機構將於11月13日首次聆訊。

明報報導，提告人DWI-LESTARI 2020年3月2至16日受雇於梁彩，主要負責做家務、陪梁彩外出買菜等，月薪4630元。

入稟狀指稱，申索人當時居於梁彩的華富邨單位，她會穿上穆斯林罩袍遮蓋頭和手，入職不久就收到何偉娥警告不得穿罩袍外出，唯有改戴頭巾和帽子。此外，伊斯蘭教規定每日做5次「禮拜」儀式。為免影響家務工作，她只趁梁彩睡覺時在寓所做儀式，每次約10分鐘。

報導稱，雇主出示寓所閉路電視截圖，稱印傭在家中祈禱，會驚嚇到年邁的梁彩，建議她於假日或在寓所外祈禱；若印傭想繼續工作，就不准再祈禱。印傭同日被終止合約，雇主向她支付100元，沒支付薪金或代通知金。

據報導，印傭2021年1月向非政府機構「Justice Without Borders」求助，2022年9月雙方調解不果，印傭遂透過律師入稟興訟，要求法庭聲明雇主違反《種族歧視條例》，分別就情感損失賠償20萬元、就收入損失賠償逾2.7萬元，另就欠薪和代通知金賠償6840元，並支付2萬元懲罰賠償。

種族歧視

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