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行李延誤損毀賠多少？ 港：航空公司相差近4倍

香港新聞組╱香港15日電
香港消委會向22間航空公司，查詢國際航班行李賠償安排，發現均有不少差異。(取材自香港電台)
香港消委會向22間航空公司，查詢國際航班行李賠償安排，發現均有不少差異。(取材自香港電台)

港人愛旅遊，但寄艙行李不幸遇到延誤或損毀，要航空公司安排賠償可能一波三折。消委會檢視22間航空公司的行李賠償安排、申報方式等，發現在現金津貼、行李遺失定義等方面存在不少差異，甚至在賠償細節上欠透明。

綜合港媒報導，消委會指，所有航空公司均會就寄艙行李延誤，報銷補購日用品及衣物等相關臨時開支，但3間表明需延誤超過24小時才可報銷。另外，11間航空公司實報實銷，其餘11間提供一筆過現金津貼，介乎237至1177元(港幣，下同，約30至150美元)不等，相差近4倍。

消委會提醒，消費者應保留所有購買單據作報銷之用，並避免選購較昂貴商品，以免航空公司以價錢不合理為由拒絕報銷。

據報導，消委會今年首8個月接獲61宗航空公司行李處理不當投訴，較去年同期5宗多逾11倍。今年其中一宗個案，投訴人因行李延誤，需在西班牙馬德里購買日常用品，曾向航空公司員工查詢賠償安排，對方稱賠償沒有上限，但要合理，最後兩人購買約1200歐元（約1萬港元）日用品，索償時航空公司稱只能賠償400多歐元（約3345港元），有關個案仍在處理。

此外，不同航空公司在「宣告行李遺失」的時間極大差異，由航班抵達起5日至45日後。消委會提醒，按《蒙特利爾公約》訂明，旅客搭國際航班時，寄艙行李在航班抵達21日後仍未送達，或航空公司已承認行李遺失，乘客便有權提出索償。

就行李出現損壞，行李箱「甩轆」或把手等突出部件受損最常見，8間公司表示會負責，3間表明不會為此等部件受損承擔責任，其餘的則有各自詮釋或未有提及具體做法。

消委會提醒乘客當發現行李受損，應拍照存檔，如有購買旅遊保險並希望同時向航空公司及保險公司索償，就要先向航空公司索取行李事故的書面證明。

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