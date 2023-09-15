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香港夜繽紛啟動 4主題刺激消費 80商場延長營業

香港新聞組╱香港15日電
「香港夜繽紛」14日啟動，推出「多元娛樂體驗」等四大主題活動，希望能夠吸引市民外出，振興香港夜間經濟。(中新社)
「香港夜繽紛」14日啟動，推出「多元娛樂體驗」等四大主題活動，希望能夠吸引市民外出，振興香港夜間經濟。(中新社)

香港曾有「不夜城」美譽，但一連串社會運動和疫情卻令這顆夜明珠褪色，為了搞活夜經濟，港府啟動「香港夜繽紛」計畫，將推出四大主題活動，包括「多元娛樂體驗」、「海濱休閒體驗」、「文化藝術體驗」及「節日精采體驗」；全港逾80個商場會舉辦英超賽事、杭州亞運直播等活動，推出晚間消費時段優惠及延長營業時間；港鐵也配合推出晚間「搭5送1」車票優惠。

綜合媒體報導，財政司司長陳茂波指出，「香港夜繽紛」一系列活動，既面向市民，也歡迎旅客參與，提供更多元化的娛樂選擇。他表示，這次活動由特區政府牽頭，匯聚社會各界力量增添晚上市道的熱鬧氣氛。

多元娛樂體驗方面，逾80間商場晚間舉辦體育賽事直播、音樂節和電影晚會等新穎活動，並相應延長營業時間。房屋局局長何永賢則說，公屋商場也會舉辦活動，如有戶外電影，並在商場觀賞亞運賽事等。

海濱體驗方面，灣仔海濱、西環卑路乍灣海濱長廊及觀塘海濱本月底起每個周未舉行活動，包括音樂會、無人機表演、文創活動、小賣攤位等。而節日精采體驗，主要是復辦多個於新冠疫情期間停辦或縮減規模的活動，包括十一煙花、年宵市場乾貨回歸。

文化藝術體驗方面，康文署旗下科學館、藝術館和太空館推出不同夜晚體驗及活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，本月底起三個場館逢周五、周末和公眾假期延長開館時間到晚上10時，並在周六舉辦特別活動。

另外，逾八成戲院已陸續提供晚上場次優惠，有院線早前已推出夜場票價減至50港元，部分院線午夜場戲票35港元。

港府「香港夜繽紛」活動，獲商界積極回應，飲食業界計畫在十一再度推出七一折優惠，相信整體生意額會增加一至兩成。

交通方面亦有配合，港鐵推出「玩夜啲賞你搭」優惠，市民使用已連結MTR Mobile帳戶的成人八達通，乘搭5次晚上10時半後出閘的車程，可獲1次免費車票，每人最多可獲4次。

報導稱，此次活動涵蓋多方面，但能否扭轉市民消費習慣，仍是未知之數，社會各界宜大膽嘗試，更具創意激活夜經濟，讓東方明珠重拾璀璨光芒。

「香港夜繽紛」14日啟動，推出「多元娛樂體驗」等四大主題活動，希望能夠吸引市民外...
「香港夜繽紛」14日啟動，推出「多元娛樂體驗」等四大主題活動，希望能夠吸引市民外出，振興香港夜間經濟。(中通社)

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