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張智霖曾代言 加密幣平台JPEX被揭無牌營業

香港新聞組╱香港15日電
JPEX去年宣布藝人張智霖為香港區品牌大使。(取材自Instagram)
JPEX去年宣布藝人張智霖為香港區品牌大使。(取材自Instagram)

香港證監會表示，一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極向香港民眾推廣該平台的服務和產品」。證監會強調，JPEX集團「旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照」。由於JPEX曾找藝人張智霖代言，因此引起關注。

綜合大公、文匯報報導，昨日傳出JPEX用戶無法提取資金，亦有用戶指JPEX將提款額度最高限制為1000 USDT（美元穩定幣），手續費改為999 USDT，等逾變相禁止客戶提取。警方已接獲證監會轉介，並由商罪科跟進。

由於張智霖曾擔任JPEX香港區品牌大使，張智霖的經紀人表示，去年中拍完廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用張的肖像宣傳，他們會保留追究JPEX的權利。

另外，自證監會前日發出警告聲明後，陸續有網紅及場外找換店（OTC）與JPEX「割席」，其中「JPEX合伙人」林作在社交網頁公布昨日起停止推廣任何在港未領牌的交易所，其OTC亦暫停營業，他形容自己也損失慘重，「並沒有好過」。

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