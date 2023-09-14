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男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

嫌殺兔鼠太貴 港男聘「巫師」殺青蛙拆散情侶

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

年輕銷售員涉嫌透過Instragram帳戶，要求一名自稱巫師男子作「分手儀式」讓一對男女分手，他支付了6000元（港幣，下同，約766.5美元）以青蛙進行儀式，被控一項串謀殘酷對待動物罪，昨日在西九龍裁判法院認罪，被告求情稱一時錯判才犯案。案件押後至9月27日判刑，以候被告的社會服務令報告。

明報報導，辯方求情表示，24歲被告黃晉賢沒有案底，大學畢業後在一間加拿大公司從事銷售兼職，月入約6000元；被告一時錯判，選擇以青蛙作祭品，惟本案無證據發現有青蛙遭傷害。辯方續稱，被告勇於面對過錯，犯案後離境，返港亦承擔罪責，冀法庭量刑時考慮其他涉事顧客被判120小時社服令。

據報導，案情透露，有市民去年8月11日發現一個Instagram帳號宣稱，可藉犧牲動物以改善人際關係，提及犧牲老鼠、兔子和利用「巫師血」，收費最少1.5萬元。該市民報案後稱同意付款1萬元進行儀式，並相約對方在港鐵荃灣西站見面。同日，男子唐綽謙帶同兔子標記的紙箱現身，稱在墳場殺死白兔獻祭，放蛇警員當場拘捕唐，其後檢取紙箱內一隻兔子、5隻白老鼠，還有長刀、蠟燭、紅繩和塔羅牌。

報導稱，根據唐綽謙的手機信息紀錄，唐同月2日跟被告說，他可選擇犧牲兔子、青蛙、倉鼠或老鼠，由於兔子和倉鼠價格昂貴，被告揀選青蛙。唐要求被告支付訂金5500元，被告遂轉帳6000元，並發送一對男女照片予唐做「分手儀式」。同月8日，唐完成儀式後回覆被告，附上血淋淋的死老鼠和兩把刀的照片，以及上述女子的照片。翻查資料，收費作法的唐綽謙曾於去年承認殘酷對待動物罪等9罪，被判入更生中心。

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