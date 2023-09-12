港紅山豪宅逾半涉違建 20屋疑占官地 填坡鋪草建泳池

香港紅山半島發生山體滑坡，該地區是名人和商人的熱門房地產選擇。（歐新社）

香港 近日因暴雨 導致山洪，港島大潭豪宅紅山半島山泥傾瀉波及三間獨立屋，屋宇署視察後發現兩間有僭建物。業界表示，紅山半島改裝僭建並不罕見，直言是「公開祕密」，又指臨海方向獨立屋，很多存在改裝或僭建，估計比率或超過五成。

明報報導，三獨立屋部分構築物延伸至官地，記者再按地政總署地理資訊地圖的鳥瞰圖，對比航拍圖片，發現松柏徑臨海方向一帶逾20間獨立屋有構築物延伸，超出紅山半島所屬地段，懷疑占用官地，包括南面臨海方向的10間，當中有獨立屋更把泳池設於官地上。政府消息人士表示，當局短期內將全面調查屋苑內的獨立屋是否有非法占用官地情况。

報導稱，屋宇署指70及72號屋有僭建。消息人士表示，現時最重要是斜坡復修工作，會安排承建商修復72號屋對出、屬政府的斜坡，首階段會安排噴灑石屎，預計未來一兩天進行，惟需視乎天氣。至於同受波及、日前拒讓人員入內的74號屋，屋宇署昨回覆稱，業主同意署方人員今早入屋視察。發展局昨晚回覆查詢表示，土力工程處昨已完成巡查紅山半島山泥傾瀉地點以外的部分政府斜坡，沒發現異常情况，其餘政府斜坡今日完成巡查。

據報導，對於紅山半島臨海方向有獨立屋伸延至官地，部分更位於政府斜坡上方，土力工程處前處長陳健碩指出，在斜坡頂部做工程會增加斜坡荷載，亦有可能因挖掘工程令泥土變鬆，影響斜坡安全。他表示，最擔心是位於斜坡上方興建的泳池，需要鋪設水喉供水，若喉管接駁位置滲漏，就會滲入斜坡，「香港95%的山泥傾瀉都是因水引起，例如雨水滲入山坡，亦有可能是地下水令斜坡倒塌」。他認為紅山半島的情况，有可能成為1994年西環觀龍樓山泥傾瀉事件翻版，籲政府徹查。

報導指出，結構工程師倪學仁看過相片後表示，臨海獨立屋伸延出政府土地有不少設施有填土，令原本的天然斜坡承受額外的荷載，影響穩定度；又形容70號屋是最好的例子，倒塌的就是填出來的草坪。

另外，世紀暴雨後，不少人家園被毀，但同時也令水塘「水源滾滾」。根據水務署資料，香港水塘存水量昨日升至4.48億立方米，比一周前增加逾3100萬立方米，目前存水量占整體76.53%，比8月底超強颱風蘇拉來襲前，累計升約一成，創近十個月新高。