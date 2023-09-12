罕見侏儒抹香鯨 現身深水灣 漁護署籲勿追鯨害命

香港深水灣11日出現一條疑似受傷的鯨魚，漁護署呼籲市民勿出海觀鯨。（視頻截圖）

相隔不足兩個月香港 再現鯨蹤。繼西貢發現布氏鯨後，深水灣昨早出現一條疑似受傷的鯨魚，有海洋生物專家估計該鯨屬侏儒抹香鯨。

綜合媒體報導，有保育團體和議員憂慮重蹈覆轍，擔心市民出海觀鯨致鯨魚傷亡；漁護署則呼籲市民切勿出海觀鯨，如發現鯨蹤須保持不少於100米距離，減慢船速盡快離開，否則港府人員可能會採取執法行動。

根據文獻，自1973年以來有4條侏儒抹香鯨在香港出沒，分別於1991、2016及2021年。

網上片段顯示，鯨魚在海面載浮載沉，背鰭露出水面。警方昨早9時許接報指深水灣對開500米發現疑似受傷「海豚」，其後召漁護署及海洋公園人員到場。漁護署昨晚稱，傍晚在南區水域發現鯨魚，其後失去蹤影，正與本地及海外專家商討，以確定鯨魚位置、品種及健康等，密切監察。海洋公園保育基金稱，傍晚約6時在深水角對開海域發現鯨豚短暫出現，惟數分鐘後失去蹤影。

漁護署稱已聯同水警及海事處加強巡邏，並會指示接近鯨魚的船離開及對拒絕合作者採取執法行動。鯨豚動物受《野生動物保護條例》保護，不負責任觀鯨行為或故意干擾受保護野生動物，最高可囚一年及罰款10萬港元（約1.27萬美元）。

明報報導，城大賽馬會動物醫學 及生命科學院傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮估計，該鯨屬香港罕見的侏儒抹香鯨，通常在100米以下深海棲息，認為該鯨現身20至30米淺水水域不尋常，或因迷路、生病或遭船撞擊。他稱未見該鯨有明顯傷痕，但噴氣孔後方有凹陷痕迹，出現「花生頭」（Peanut Head），或是營養不良。

據報導，香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，侏儒抹香鯨為小型鯨，最長僅兩米多，不排除因颱風誤闖香港水域甚至來港避風。

西貢水域今年7月出現長約7米布氏鯨，掀起出海觀鯨潮，布氏鯨同月底浮屍海面，驗屍發現背鰭前有新傷口，可能是船或螺旋槳所致。立法會議員江玉歡認為經過上次深刻教訓，港府應加強勸阻市民出海，建議專家團隊每日出海監測，及早跟進。